Simulatore online per fare l'Astronauta per pochi minuti

Non è facile attraccare una navicella spaziale alla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, e ora c’è un simulatore online che può aiutarci a dimostrarlo. Questo è un programma creato dagli ingegneri di SpaceX in modo da poter vedere come è possibile attraccare la navicella spaziale Dragon2 di SpaceX utilizzando gli stessi controlli utilizzati dagli astronauti in missione.

Mentre ci sono già giocatori che lo raggiungono in soli 20 secondi, altri possono impiegare quasi mezz’ora, dipende molto dalla pazienza, dall’esperienza e dall’abilità che abbiamo con questo tipo di attività.

Come puoi vedere su iss-sim.spacex.com , i controlli sono abbastanza realistici, con uno schermo per visualizzare i dati su movimenti e velocità. Possiamo fare la panoramica e l’inclinazione corretta mentre ci avviciniamo, rallentando e accelerando in modo che non si verifichino disgrazie.

Il processo può essere eseguito sia con il mouse che con la tastiera, controllando il movimento con i tasti WASDQE e utilizzando i tasti cursore, virgola e punto per controllare la rotazione della nave. Appena avviamo vedremo in basso i controlli (mi raccomando di usare sempre la tastiera, con il mouse è davvero un casino).

Apparentemente la NASA lo usa come parte del loro programma educativo, quindi non è solo un gioco, aiuta davvero a capire come stanno le cose ‘là fuori’. Logicamente ci sono delle vere variabili che non vengono prese in considerazione, ma bisogna pur partire da qualcosa, certo?