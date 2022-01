Ultime Notizie » befana » Serie A 20° turno: si gioca Juventus-Napoli, Milan-Roma e Bologna-Inter: Orario Streaming, dove vederle

DIRETTA CALCIO – Tutto il mondo collegato in diretta streaming per vedere online soprattutto Juventus-Napoli che fa parte delle partite di calcio della 20a giornata del campionato di Serie A (scarica il calendario), la prima giornata del nuovo anno 2022.

Nel giorno dell’Epifenia 2022, la capolista Inter si presenta da dominatrice del campionato: 46 punti dopo il girone di andata (19 partite giocate) a +4 dal Milan che insegue al secondo posto. Con 39 punti troviamo il Napoli che nelle ultime cinque partite ha raccolto una sola vittoria (e ben tre sconfitte). Una fila che ha permesso all’Atalanta di arriva fino a quota 38 punti e collocandosi al quarto posto. Per la zona Europa League abbiamo la Juventus con 34 punti e la Roma con 32 punti. Le due squadre sono seguite da Fiorentina (stessi punti dei gialorossi) e dalla Lazio di Sarri a quota 31 punti.

Il turno 20 di Serie A si gioca tutto in una sola giornata, quella della Befana: giovedì 6 gennaio 2022. Si apre con Bologna-Inter che si gioca alle 12:30 in contemporanea a Samp-Cagliari. Alle 14:30 altre due partite: Lazio-Empoli e Spezia-Verona. La formula della doppia partita continua anche alle 16:30 (si giocano Atalanta-Torino e Sassuolo-Genoa) e alle 18:30 (in campo Milan-Roma e Salernitana-Venezia).

Alle 20:45 si chiude in bellezza: c’è Juventus-Napoli all’Allianz Stadium di Torino, in contemporanea a Fiorentina-Udinese al Franchi di Firenze.

Di seguito il programma del turno 20 del massimo campionato italiano con orari e dove verranno mostrate le partite in streaming diretta tv.

Giovedì 6 Gennaio

12:30 Bologna-Inter in diretta streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

12:30 Sampdoria-Cagliari in diretta streaming su Dazn.

14:30 Lazio-Empoli in diretta streaming su Dazn.

14:30 Spezia-Verona in diretta streaming su Dazn.

16:30 Atalanta-Torino in diretta streaming su Dazn.

16:30 Sassuolo-Genoa in diretta streaming su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:30 Milan-Roma in diretta streaming su Dazn.

18:30 Salernitana-Venezia in diretta streaming su Dazn.

20:45 Juventus-Napoli in diretta streaming su Dazn.

20:45 Fiorentina-Udinese in diretta streaming su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite).