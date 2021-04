Ultime Notizie » Atalanta Juventus diretta streaming gratis » Calcio in TV: Atalanta-Juventus Streaming Milan-Genoa Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Napoli-Inter

Dove vedere le partite di calcio in tv: Milan-Genoa, Atalanta-Juventus, Napoli-Inter, Torino-Roma e tutte le altre di oggi domenica 18 aprile 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

02:05 Portuguesa-Flamengo (Campionato Carioca) – Sportitalia

02:38 Chicago Fire-New England Revolution (Mls) – DAZN

10:30 Genoa-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia.

12:30 Diretta Milan-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

Arbitro Calvarese. Il Milan ha vinto tutte e cinque le partite di Serie A in cui Ante Rebić è riuscito a segnare, tre volte primo marcatore della sua squadra. Mattia Destro ha un simile impatto per il Genoa, avendo segnato il primo gol della sua squadra in sette delle otto partite di campionato stagionali in cui lui è riuscito a segnare (5 vittorie, 3 pareggi). Tre dei suoi ultimi quattro gol sono stati gol di apertura e sono arrivati nei primi 25 minuti di gioco. Statistica in evidenza: ben 22 (81,48%) dei 27 scontri diretti precedenti in Serie A giocati in questo secolo finora hanno visto meno di 1,5 gol nel corso del primo tempo.

Diretta Milan Genoa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Sassuolo-Juventus (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 256 Satellite)

12:30 Casertana-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Catanzaro-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

12:30 Cagliari-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 PSG-St Etienne (Ligue 1) – DAZN

14:00 Osasuna-Elche (Liga) – DAZN

14:00 Real Sociedad-Siviglia (Liga) – DAZN

14:30 Arsenal-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Atalanta-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Arbitro Orsato. Juventus senza Cristiano Ronaldo infortunato. Josip Ilicic ha segnato quattro dei suoi sei gol in questa stagione di Serie A nel corso del secondo tempo, incluso uno l’ultima volta contro la Fiorentina. Weston McKennie ha segnato dopo l’ora di gioco tutti e cinque i suoi gol per la Juventus in campionato. Statistica in evidenza: con l’attacco più forte della Serie A (media di 2,37 gol segnati a partita), l’Atalanta potrebbe condannare la Juventus alla prima sequenza dal 2015 in poi di otto partite consecutive ufficiali in cui la Juve non ha mai mantenuto la porta inviolata.

Diretta Atalanta Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

15:00 Lazio-Benevento (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Bologna-Spezia (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Pontedera-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Gubbio-Mantova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Bari-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Francavilla-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lecco-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Verona-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lazio-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Caldiero-Ambrosiana (Serie D) – Sportitalia

15:30 Borussia Dortmund-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Atletico Madrid-Eibar (Liga) – DAZN

16:15 Alaves-Huesca (Liga) – DAZN.

17:00 Manchester United-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

17:05 Bordeaux-Monaco (Ligue 1) – DAZN

17:30 Grosseto-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Livorno-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Modena-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Piacenza-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports e E Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

17:30 Feralpisalò-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Teramo-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Torino-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro Massa. Il Torino ha finalmente vinto la sua prima partita di Serie A in cui il suo capocannoniere Andrea Belotti (12 gol) è riuscito a segnare. Ha segnato quattro dei suoi ultimi cinque gol nella massima serie nel corso della ripresa, incluso uno nello scontro diretto inverso.

Borja Mayoral della Roma ha segnato sei dei suoi sette gol in Serie A nel corso del primo tempo, incluso il gol di apertura contro il Bologna. Statistica in evidenza: quattro delle ultime cinque partite della Roma in Serie A hanno visto un risultato di 1-0 alla fine del primo tempo (a fine primo tempo: 3 vittorie, 2 sconfitte).

Diretta Torino Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:00 Mainz-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Betis-Valencia (Liga) – DAZN e DAZN1

18:30 Cadice-Celta (Liga) – DAZN

18:30 Arsenal-Racing (Campionato Argentino) – Sportitalia

19:30 Leicester-Southampton (Fa Cup) – DAZN.

20:30 Novara-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Carrarese-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Alessandria-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:30 Giana Erminio-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Cesena-Imolese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

20:30 Vis Pesaro-Fermana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

20:30 Cavese-Turris (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Napoli-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro Doveri. Victor Osimhen del Napoli ha fatto gol in tre delle ultime quattro presenze da titolare tra club e nazionale, segnando due gol nei primi 30 minuti di gioco. Il difensore dell’Inter Matteo Darmian preferisce segnare più avanti nel corso della partita, ed ha segnato entrambi i suoi gol in Serie A dopo l’ora di gioco (incluso l’unico gol nell’ultima partita). Statistica in evidenza: in questa stagione, in tutte le competizioni, l’Inter deve ancora subire gol nei primi 15 minuti delle partite in trasferta.

Diretta Napoli Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Getafe-Real Madrid (Liga) – DAZN

21:00 Nantes-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Levante-Villarreal (Liga) – DAZN

21:23 Inter Miami-La Galaxy (Mls) – DAZN

23:30 Arsenal-Racing (Campionato Argentino) – Sportitalia

23:55 Columbus Crew-Philadelphia Union (Mls) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.