Ultime Notizie » Barcellona » L’ultima Coppa del Re di Messi con il Barça?

L’ignoto del futuro di Leo Messi ha sorvolato l’intera finale di Coppa del Re che il Barça ha vinto con il risultato di 4-0, con una doppietta dell’argentino, contro l’Athletic Club Bilbao. La continuità del capitano del Barça è nell’aria da quando ha espresso il desiderio di partire la scorsa estate, tuttavia, il ritorno di Joan Laporta mantiene la sua situazione in attesa.

Alla fine dell’incontro in cui la squadra di Koeman ha vinto la sua 31esima Copa del Rey, Messi ha partecipato ai media del club, anche se non è stato interrogato sul suo futuro e si è limitato a dire che è stato “un titolo molto speciale con il club” in cui è stato “per tutta la vita”.

Laporta, da parte sua, è ottimista sul futuro del “10” blaugrana: “Sono convinto che voglia restare e faremo tutto il possibile, per quanto possibile”.

Leo Messi, MVP finale Coppa del Re

Il giocatore del Barça ha segnato due dei quattro gol della sua squadra ed è diventato il capocannoniere nelle finali di Coppa del Re dopo aver battuto Telmo Zarra e raggiunto nove gol. Messi ha aggiunto la sua settima Copa del Rey nelle fila del Barcellona e, come capitano, è stato incaricato di alzare il trofeo subito dopo essere stato scelto il miglior giocatore della finale.

Tabellino Barcellona-Athletic Club Bilbao risultato esatto finale 4-0

Marcatori gol: 60′

, 63′, 68′, 72′

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza (88′ Dembele), Piqué (81′ Araujo), Lenglet; Dest (74′ Sergi Roberto), de Jong, Busquets, Pedri (82′ Moriba), Jordi Alba, Messi, Griezmann (87′ Braithwaite). Allenatore Koeman.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simón; de Marcos, Yeray (66′ Nunez), Inigo Martínez, Balenziaga; Berenguer (54′ Vesga), Unai López (66′ Berchiche), Dani García, Muniain (46′ Lekue); Raúl García, Williams (66′ Villalibre). Allenatore Marcelino.

Ammoniti: Dani Garcia, Berchiche (A).

Barcellona-Athletic Bilbao 4-0 Highlights