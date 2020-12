Dove vedere Roma Torino streaming video e diretta tv oggi giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 20:45: si gioca per chiudere la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A. I giallorossi di Fonseca si presentano all’Olimpico occupando il sesto posto della classifica dopo 11 giornate con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), mentre i granata di Giampaolo sono penultimi a quota 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 7 sconfitte). Occhi puntati su Belotti da una parte e il trio Veretout-Mkhitaryan-Dzeko dall’altra. Andiamo a scoprire dove vedere Roma Torino streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma Torino in tv e streaming link.

La partita di calcio Roma Torino in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Roma Torino streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Alternative per vedere Roma Torino streaming gratis.



Le alternative per vedere Roma Torino online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza e anonimato.

Roma Torino streaming live: ultime notizie formazioni.

Oltre allasu Twitter a suon di tweet, c’è anche lasu Radio Rai 1.

In casa Roma > Cristante squalificato, Smalling torna in difesa. Kumbulla stringerà i denti dopo i crampi a Bologna. In alternativa c’è anche Mancini, rientrato in gruppo. Sulla destra più Bruno Peres di Karsdorp. Pedro dietro Dzeko in attacco.

In casa Torino > In attacco dovrebbe toccare a Bonazzoli affiancare Belotti, anche perché Zaza ha riportato un affaticamento muscolare e non ci sarà. In difesa Bremer più di Izzo. Ansaldi ha lavorato in gruppo ed è a disposizione.

Marco Giampaolo ha perso sette delle sue prime 11 partite di Serie A sulla panchina del Torino, record negativo per un tecnico granata nell’era dei tre punti a vittoria (al pari di Moreno Longo, che trovò la sconfitta anche alla 12ª gara).

⚽ Queste le probabili formazioni di Roma Torino:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Cristante. Indisponibili: Mancini, Pastore, Santon, Zaniolo.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Verdi.

Con la rete contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, Edin Dzeko si è portato a quota 82 reti con la Roma in Serie A, a un solo gol di distanza dal quarto posto tra i migliori marcatori giallorossi nella competizione (a 83 c’è Montella).