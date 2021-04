Ultime Notizie » Atalanta Juventus » Cristiano Ronaldo salta Atalanta-Juve di domenica

Il portoghese CR7 Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, salterà l’importante sfida Atalanta-Juve in programma questa domenica in occasione della 31a giornata di Serie A, a causa di un infortunio muscolare. Lo ha annunciato poco fa in conferenza stampa il tecnico bianconero Andrea Pirlo: “Ronaldo non ci sarà domani control’Atalanta”.

“In questi giorni non è riuscito a riprendersi da un problema ai flessori patito nella partita di domenica scorsa. Non si sente qualificato per forzare e rischieremmo troppo”, ha detto Pirlo. “Abbiamo deciso di lasciarlo riposare e proveremo a riaverlo per la partita di mercoledì (contro il Parma)”, ha aggiunto.

Cristiano Ronaldo, attuale capocannoniere di Serie A con 25 gol, non potrà aiutare i compagni in una partita molto impegnativa, in cui

Che posizione occupa la Juventus in classifica

la Juventus gioca punti decisivi nella lotta per un posto in Champions League.

La Juventus è terza in classifica con 62 punti e si misura con un’Atalanta quarta, con 61 punti. Inoltre, il Napoli, quinto, ha 59 punti sta faticando a strappare il posto in Champions. La Serie A, come il campionato spagnolo, la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca, inviano i primi quattro della classifica direttamente alla fase a gironi di Champions League.

Atalanta-Juventus: Chi giocherà al posto di Cristiano Ronaldo

Senza Cristiano, Pirlo ha confermato che l’argentino Paulo Dybala accompagnerà in testa lo spagnolo Álvaro Morata.