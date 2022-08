Ultime Notizie » celebrità » TikTok: 8 celebrità che hanno registrato con il popolare TikToker Khaby Lame

Durante la pandemia, hai sicuramente visto i video di Khaby Lame su TikTok in cui ha ricreato compiti che alcuni rendevano complicati ed erano invece semplicissimi. Ora dopo 2 anni, il tiktoker ha accumulato circa 148 milioni di follower all’interno della piattaforma cinese.

Quella crescita, che si è riflessa anche sui suoi conti bancari, dove è classificato come il tiktoker con la fatturazione più alta su internet (è piazzato con una fortuna di 13 milioni di dollari), lo ha costretto ad evolversi nei suoi contenuti. Ecco perché ora i suoi video cercano di mantenere la stessa essenza del suo primo contenuto, ma repowered.

I nuovi video del 22enne sono registrati con personaggi famosi, compresi calciatori che giocano nel paese in cui vive (l’Italia) e con cantanti americani.

Ecco 8 celebrità che hanno registrato con Khaby Lame:

Celebrità con Khaby Lame su TikTok

Zlatan Ibrahimovic

Il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic ha partecipato a un video che mostra quando il carismatico tiktoker si arrabbia con l’autista di un veicolo che è scortese con lui e il gigante svedese viene in sua difesa come sua guardia del corpo.

Jason Derulo

Il cantante americano non ha perso l’occasione di apparire sull’account dell’italiano per ricreare un divertente video. Lame ha fatto anche altre collaborazioni con l’interprete di Swalla sul suo canale YouTube. (Guarda il video qui).

Novak Djokovic

Khaby prende in giro chi condisce la pasta sui sedili delle auto o fa fatica a sbucciare una banana. Tutto questo spesso accompagnato da celebrità o atleti come Novak Djokovic. (Guarda il video qui).

Snoop Dog

Khaby ha chiamato il rapper americano suo ‘zio’ nei commenti. Snoop Dogg ha suggerito che sta lavorando a qualcosa che include anche Khaby. (Guarda il video qui)

Vinicio Jr

Il crack brasiliano del Real Madrid, Vinicius Jr. , ha partecipato a un video con Lame, per cercare di ‘risolvere’ un problema che hanno gli youtuber. (Guarda il video qui).

J Balvin

Nel video una persona è all’interno di un veicolo, in attesa di un ordine attraverso il finestrino, ma l’ironia è che invece di abbassare il vetro, lo rompe con uno strumento. Dopo questo, prendi il tuo ordine.

Nella sequenza video, Khaby Lame mostra il modo semplice di abbassare il finestrino di un veicolo per ricevere un ordine. La sorpresa in questa pubblicazione è l’apparizione del cantante colombiano J Balvin, che è colui che consegna il suo ordine a Lame.

Paolo Dybala

Il calciatore argentino, ex juventino, ha incontrato Khaby Lame per dimostrare ancora una volta quanto può essere facile la vita se non la si complica inutilmente. (Guarda il video qui).

Alex Del Piero

Nel video a cui partecipa il leggendario giocatore italiano Alessandro Del Piero, si osserva come un bodybuilder si sforza di tagliare una mela a metà, solo con le mani.

Per tutta risposta, come è consuetudine di Lame, prende un coltello e taglia in due il frutto, poi lo esibisce, come nella sua caratteristica forma a due mani, con i palmi in su, su un tavolo dove siede accanto al mito della Juventus. (Guarda il video qui).