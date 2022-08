Dove vedere Inter-Spezia Streaming Gratis. Alle ore 20:45 italiane di sabato 20 agosto 2022, al Giuseppe Meazza di San Siro lo Spezia di Gotti fa visita all’Inter di Inzaghi, per la 2a giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vinto in casa del Lecce 7 giorni fa, anche se non poche difficoltà: basti pensare che il gol dell’1-2 di Dumfries è arrivato al 95esimo minuto di gioco. Vittoria anche per lo Spezia che, alla prima di Gotti sulla panchina degli Aquilotti in campionato, è riuscito ad imporsi tra le mura amiche del Picco per 1-0 sull’Empoli grazie ad un goal siglato al 36’ da Nzola. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Spezia in video streaming gratis e diretta live tv.

Lautaro Martínez dell’Inter ha fatto tre assist contro lo Spezia (record alto in carriera in SA), ed ha segnato il secondo gol durante la vittoria per 2-0 in questa partita della scorsa stagione. Per quanto riguarda la squadra ospite, Emmanuel Gyasi ha segnato il gol della vittoria nel finale in questa sede durante la scorsa stagione contro il Milan.

⚽ Dove vedere Inter-Spezia in TV

Inter-Spezia diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà disponibile anche sui canali digitali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca di Inter-Spezia su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Sky invece affiderà la telecronaca a Andrea Marinozzi, mentre la seconda voce sarà Beppe Bergomi (58 anni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982).

⚽ Inter-Spezia Streaming Gratis senza Rojadirecta



Inter-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

Inter-Spezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

dazn.it) e, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con, il servizio die on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Lo Stadio San Siro chiederà di più agli uomini di Simone Inzaghi per tornare a vincere il titolo, soprattutto perché i nerazzurri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, segnando 4 gol ogni volta. Avendo segnato una media di tre gol a partita nelle ultime 4 partite casalinghe di campionato, diciamo che i tifosi dell’Inter si sono pure divertiti.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Spezia

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer.

Arbitro: Ghersini.

Quello che andrà in scena sabato sera a San Siro, sarà il confronto numero 9 in gare ufficiali tra le due squadre. Il bilancio complessivo è totalmente favorevole ai meneghini in virtù delle 7 vittorie sin qui conseguite, a fronte di un unico pareggio.

⚽ Alternative per vedere Inter-Spezia in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter-Spezia non ce ne sono.