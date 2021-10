Ultime Notizie » Barella » Calciatori nominati per il Pallone d’Oro 2021

La rivista sportiva France Football ha annunciato i 30 calciatori nominati per ricevere il Pallone d’Oro, un prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo 29 novembre dalla pubblicazione di gala al miglior calciatore dell’anno.

Tra i favoriti per vincere il trofeo, come di consueto, ci sono i nomi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che cercheranno di ottenere rispettivamente il settimo e il sesto riconoscimento. Allo stesso modo, Robert Lewandowski sta emergendo come un altro forte contendente per ottenere il riconoscimento per ciò che ha ottenuto al Bayern Monaco.

Altri giocatori che si ritiene abbiano buone possibilità di vincere il premio sono il centrocampista francese del Chelsea N’Golo Kante per il suo ruolo eccezionale nella vittoria del titolo di Champions League, così come il suo compagno di squadra Jorginho, che oltre a sollevare la Coppa dalle Grandi Orecchie, è stato incoronato campione di Euro 2021 con la nazionale italiana.

L’elenco dei contendenti che si ritiene sorprenderanno e vinceranno il Pallone d’Oro include Luka Modric, Kevin de Bruyne, Erling Haaland e Neymar, oltre a Mohamed Salah, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe e Luis Suárez.

Allo stesso modo, France Football, che presenterà per la terza volta il Pallone d’Oro femminile, ha annunciato le 20 nomination per la migliore giocatrice dell’anno. A capo della lista c’è il Barcellona che, dopo aver ottenuto il triplete la scorsa stagione, ha visto nominare cinque delle sue calciatrici: Alexia Putellas, Irene Paredes, Lieke Martens, Sandra Paños e Jenni Hermoso.

Gli italiani in nomination

Ben 5 i calciatori protagonisti con la maglia dell’Italia inseriti nell’elenco dei pretendenti al Pallone d’Oro: Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluigi Donnarumma e Jorginho.

La lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021 (in ordine alfabetico)

Nelle ultime due edizioni, 2018 e 2019, come riportato da Eurosport, in nella lista finale non compariva nessun italiano. Gli ultimi erano stati Buffon e lo Bonucci nel 2017. Insieme agli eroi di Wembley altri due top player della Serie A, ovvero il rossonero Simon Kjaer (protagonista del gesto eroico in occasione del debutto all’Europeo della Danimarca contro la Finlandia, quando Christian Eriksen subì un malore improvviso durante la partita) e il nerazzurro Lautaro Martinez.

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Nicolò Barella (Inter)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N’Golo Kantè (Chelsea)

Simon Kjaer (Milan)

Robert Lewandowski (Bayern)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappè (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (PSG)

Pedri (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suarez (Atletico Madrid)