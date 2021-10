Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Turchia F1 2021 Streaming Live, dove vedere le Ferrari in Diretta TV

Diretta Formula 1 2021: GP Turchia Streaming Live. Si corre a Istanbul nel weekend il 16esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: campionato ancora aperto con Lewis Hamilton e Max Verstappen che stanno regalando un sublime spettacolo ogni volta che scendono in pista. La Ferrari di Sainz monterà la nuova Power Unit, fatto che comporta la penalità che lo farà scattare dall’ultima fila.

Oggi sabato 9 ottobre alle ore 11 ci saranno le Prove Libere 3, mentre alle 14 si svolgeranno le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza. Partenza Gara alle ore 14:00 di domenica 19 ottobre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Dove vedere GP Turchia F1 2021 Streaming Gratis e Diretta TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Turchia di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207, il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere

lacon immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto.

Live streaming gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su NowTV (link www.nowtv.it). La gara, come le qualifiche, sarà visibile anche in chiaro in diretta anche su TV8. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

Charles Leclerc dopo le prove libere del venerdì

“La sensazione è stata buona per la giornata, ma non facciamoci trasportare troppo dall’entusiasmo, perchè i top team hanno sicuramente nascosto qualcosa. Anche con tanto carburante siamo andati bene, ora lavoriamo per ottimizzare la macchina e avere un buon assetto domani. Sono felice della macchina, quando il posteriore si muove così mi piace perchè posso giocare con la vettura, in generale siamo competitivi. Non cambieremo l’assetto, anche se c’è da migliorare. Se piove non so come ci comporteremo, in certi circuiti come qui eravamo stati competitivi”.