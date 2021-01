Ultime Notizie » Phishing » WhatsApp: 2021 con una nuova Truffa di Phishing

WhatsApp non è esattamente l’app più sicura al mondo, ma non è colpa degli sviluppatori stessi, ma di persone che cercano un modo per trarre vantaggio dagli altri tramite truffe e phishing, cosa che si vede tutti i giorni nell’app. Attualmente gli utenti sono stati avvisati di una nuova forma di phishing che è stata appena rilasciata nel 2021 e qui ti diciamo come funziona in modo che tu stia attento.

WhatsApp phishing: La truffa avviene tramite testo

Per coloro che non conoscono il termine, il phishing è una pratica ampiamente utilizzata dai criminali informatici per rubare i tuoi dati in modo rapido e diretto, senza dover utilizzare alcun virus o hackerare nulla. Il modo in cui lo fanno varia molto da truffatore a truffatore, ma alla fine si traduce sempre nel cercare di convincere la vittima a passare senza sforzo i suoi dati o denaro.

Il phishing che vedremo di seguito cerca di indurre gli utenti a credere che i loro dati siano stati rubati.

Questo funziona inviando alla vittima diversi messaggi di aggiornamento che WhatsApp stesso presumibilmente invia dove ti fa credere che, gradualmente e per mezzo di percentuali, le tue informazioni vengano rubate.

Questo è l’aspetto della truffa WhatsApp, qualcosa di estremamente semplice ma che ha già fatto cadere molte persone nella trappola, con il risultato che le vittime di questo presunto hack sono state ricattate per pagare il riscatto delle loro informazioni.

Ovviamente questo è completamente falso e l’unico modo per affrontare questa truffa è anche in un modo molto semplice: ignorare tutti questi messaggi e bloccare il numero.

Quello che questa serie di messaggi fanno è cercare di provocare un panico crescente che fa disperare le persone e cerca di recuperare le loro informazioni e agire con paura. Quindi, se capisci, mantieni la calma. Condividi questo articolo in modo che più persone scoprano questa truffa!