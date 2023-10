Ultime Notizie » Bitcoin » Buon Compleanno Bitcoin, è il 15esimo

Il 31 ottobre 2008, Satoshi Nakamoto ha pubblicato un white paper in cui proponeva una nuova forma di trasferimento monetario senza intermediari. Fu così come il mondo delle criptomonete e la tecnologia blockchain iniziarono a sorgere, e solo alcuni mesi dopo venne creato il primo blocco nella cadenza di bitcoin: Génesis, emettendo i primi bitcoin agli inizi del 2009.

Non avendo intermediari per il design, una delle basi fondamentali del progetto è stata la discesa, che consente transazioni dirette e libere tra persone, dotando di autonomia un sistema finanziario di cui nessuno è dovuto e non controlla. In questo spirito, il marchio Bitcoin appartiene alla tua comunità e, grazie alla sua licenza stabilita sotto lo schema Creative Commons, ne consente un uso libero sia personale che commerciale.

Insomma, oggi sono 15 anni da quando il creatore pseudonimo di Bitcoin Satoshi Nakamoto ha condiviso il white paper di Bitcoin sulla mailing list di un crittografo il 31 ottobre 2008, una data celebrata ogni anno anche come Halloween.

“Ho lavorato su un nuovo sistema di cassa elettronica che è completamente peer-to-peer, senza la necessità di una terza parte fidata”, ha detto Satoshi nella prima frase prima di collegarsi al documento intitolato: “Bitcoin: A Peer- Sistema di cassa elettronica to-Peer”.

Il White Paper proponeva un sistema decentralizzato che potrebbe facilitare le transazioni peer-to-peer e risolvere il problema del “doppio investimento” spesso associato alla valuta digitale. Proponeva di raggiungere questo obiettivo attraverso una rete di nodi per convalidare e registrare le transazioni utilizzando un meccanismo di consenso proof-of-work, lanciato solo due mesi dopo, il 3 gennaio 2009.

Come ha preso vita il Bitcoin

La svolta informatica di Satoshi si è basata su altri impressionanti sviluppi nel campo della crittografia e della moneta elettronica. Il primo riferimento citato nel white paper di Bitcoin è l’invenzione di b-money da parte di Wei Dai, un sistema di cassa elettronico peer-to-peer che non è mai stato lanciato, ma ha svolto un ruolo chiave nei piani di Satoshi per Bitcoin.

Come Bitcoin, b-money propone che i partecipanti al sistema mantengano un database dei saldi dei conti, che terrebbe traccia della proprietà del denaro. Le transazioni verrebbero avviate e completate con un messaggio trasmesso a tutti i partecipanti, aggiornando i saldi dei conti di coloro che hanno partecipato a una transazione specifica.

In molti modi, potrebbe essere considerato un precursore dei nodi del protocollo Bitcoin che tengono traccia della blockchain in continua crescita. Questo processo richiede la prova del lavoro, che è una forma di prova crittografica in cui una parte dimostra agli altri che è stata investita una certa quantità di sforzo computazionale specifico.

Satoshi lo ha implementato in Bitcoin, citando l’invenzione di Hashcash da parte di Adam Back nel 1997, che incorporava prove di lavoro per limitare spam e attacchi denial-of-service.

I timestamp sono un’altra proprietà fondamentale di Bitcoin implementata con successo da Satoshi. Il server timestamp di Bitcoin funziona prendendo un hash, simile a un numero seriale univoco, di un blocco di transazioni e segnando l’ora in cui il blocco viene aggiunto alla blockchain di Bitcoin.

Gli hash collegano crittograficamente un blocco a quello successivo, garantendo l’integrità dei dati Bitcoin. I timestamp impediscono inoltre il doppio investimento in Bitcoin, rendendo la rete resistente alle manomissioni e i dati immutabili.

Satoshi ha citato il lavoro di Henri Massias, Scott Stornetta, Stuart Haber e Dave Bayer nell’implementazione dei timestamp nel protocollo Bitcoin.

Nel frattempo, in Bitcoin sono stati implementati gli alberi Merkle per verificare i dati delle transazioni tramite firme digitali. Satoshi ha citato il lavoro di Ralph Merkle nello sviluppo di crittosistemi a chiave pubblica.

Jameson Lopp, sostenitore di Bitcoin e cypherpunk, aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph che si dovrebbe dare credito ai primi progetti che hanno dato origine a Bitcoin. Tuttavia, il genio di Satoshi stava nel modo in cui ha assemblato tutti questi pezzi in un sistema perfettamente funzionante, ha detto Lopp:

“Non c’è un singolo pezzo del puzzle che considero più importante degli altri. “Il genio di Nakamoto non risiede in nessuno dei singoli componenti di Bitcoin, ma nel modo intricato in cui sono stati assemblati per dare vita al sistema”.

Cosa ha fatto Bitcoin

All’epoca, Bitcoin fu una delle prime invenzioni a utilizzare la crittografia per separare con successo il denaro dallo Stato. L’invenzione di Satoshi ha permesso agli utenti di aggirare efficacemente le banche e gli istituti finanziari per effettuare transazioni con altre persone in tutto il mondo.

La prima transazione reale pagata con Bitcoin è stata effettuata da Laszlo Hanyecz nel maggio 2010, che ha acquistato due pizze per 10.000 Bitcoin.

I media hanno evidenziato l’aumento dell’uso di Bitcoin da parte dei criminali per riciclare denaro, tra le altre cose, nei suoi primi giorni, ma quella narrativa ha continuato a cambiare. È diventato sempre più adottato in tutto il mondo. È diventata moneta a corso legale in El Salvador nel settembre 2021.

Recentemente, le istituzioni finanziarie hanno anche chiesto di offrire fondi negoziati in borsa (ETF) sul Bitcoin negli Stati Uniti, mentre altri hanno lanciato i propri ETF sul Bitcoin in Europa. Sono stati implementati vari sviluppi per aiutare Bitcoin a crescere e fornire più casi d’uso alla rete.

Il Lightning Network è stato lanciato nel 2018 per aumentare la velocità delle transazioni Bitcoin eseguendo calcoli fuori catena. Gli ordinali, simili ai token non fungibili, sono stati lanciati su Bitcoin a gennaio, reso possibile dall’aggiornamento Taproot di novembre 2021. Anche il prezzo del Bitcoin ha vissuto una corsa sfrenata.

Iniziando a costare appena un centesimo nel 2009, BTC ha sopportato diversi cicli rialzisti e ribassisti, con una volatilità dei prezzi che in alcuni casi ha raggiunto l’88%.

BTC ha attualmente un prezzo di $ 34.350, che rappresenta un calo del 50% rispetto al suo prezzo massimo storico di $ 69.000 del 10 novembre 2021.