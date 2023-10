Ultime Notizie » Consigli Halloween » Come attivare la Modalità Halloween in WhatsApp

Tutto pronto per Halloween: coloro che amano questa stagione vogliono che tutto ciò che hanno sia in linea con la celebrazione. Se questo è il tuo caso, ti proponiamo un’idea molto originale affinché il tuo smartphone sia pronto per il grande Halloween.

Modalità Halloween su WhatsApp: come attivarla e personalizzare il tuo smartphone

Questa è la modalità Halloween, che puoi attivare su WhatsApp in modo molto semplice. Vale la pena notare che questo non è un processo automatico, quindi prima di iniziare il tutorial, dovresti avere a portata di mano alcune delle tue immagini preferite di questa stagione.

Una di queste immagini deve essere orizzontale e un’altra in formato PNG, ovvero non deve avere sfondo. Quando hai le immagini pronte, puoi iniziare il processo per attivare la modalità Halloween in WhatsApp.

Passo dopo passo per attivare la modalità Halloween su WhatsApp

La prima cosa che dovrai fare per attivare questa modalità sarà sostituire lo sfondo delle chat di WhatsApp. Per fare ciò, apri l’applicazione e vai sui tre punti in alto a destra dello schermo. Scegli l’opzione Impostazioni, poi Chat e infine lo strumento Sfondo.

Verrà visualizzata una visualizzazione predefinita, fare clic su Modifica e Le mie foto. Trova l’immagine di Halloween che più ti piace da posizionare sullo sfondo. Ti consigliamo di posizionarla in verticale in modo che non si deformi o si tagli quando la scegli come sfondo.

Una volta scelta l’immagine desiderata, fai clic su Imposta come sfondo e il gioco è fatto!

La prossima cosa da fare è cambiare lo sfondo della tastiera. Per fare ciò, devi entrare in una chat qualsiasi e quindi fare clic sulla barra di testo. Quando viene visualizzata la tastiera, devi selezionare l’icona a forma di ingranaggio nella parte superiore. Si aprirà una nuova finestra in cui dovrai scegliere l’opzione Tema e poi I miei temi.

Seleziona l’immagine orizzontale di Halloween che hai scaricato e adattala alle dimensioni predefinite della tastiera. Al termine, fare clic su Avanti, modificare la luminosità e selezionare Fine.

Infine, è il momento di personalizzare l’icona dell’applicazione. Per farlo però devi scaricare un’app chiamata Nova Launcher che puoi trovare nell’app store. Con esso puoi personalizzare la tua schermata iniziale.

Dopo averlo installato, entra nell’app e cerca l’icona di WhatsApp. Premerlo finché non vengono visualizzate diverse opzioni. Seleziona Modifica, quindi fai nuovamente clic sul logo e poi su Foto. Seleziona l’immagine che desideri posizionare sull’icona, che deve essere in formato PNG. Una volta scelto, fai clic su Fine. Adesso sei nel mood che sta facendo tendenza in questi giorni di Halloween ;-)