Ultime Notizie » domini .ing » Domini .ing: come registrarli e sfruttarne il potenziale

Oltre all’ampia varietà di domini di primo livello attualmente disponibili, è ora possibile optare anche per la registrazione dei domini che terminano con .ing, che Google ha appena presentato al pubblico e reso disponibile in anticipo, con una tariffa giornaliera decrescente, fino al è arrivato il 5 dicembre.

Sarà quel giorno, il 5 dicembre alle ore 16:00 UTC, il momento in cui i domini .ing saranno pubblicamente disponibili ad un prezzo base annuale, consentendo agli interessati di registrare il dominio di loro scelta presso qualsiasi registrar di domini preferito.

Inizia il primo periodo per registrare i domini .ing

Nel frattempo, durante questo periodo anticipato che sta iniziando, le parti interessate possono visitare il sito web get.ing per scoprire come registrare i propri domini .ing desiderati prima che altri possano batterli nella registrazione, essendo presente uno strumento che ti consente per verificare che i domini .ing desiderati siano ancora liberamente disponibili per essere registrati.

Il dominio di primo livello .ing si ispira alle desinenze dei verbi inglesi “ing” per convertirle al gerundio, per questo Google sottolinea che si tratta di un dominio di primo livello pronto “per tutto ciò che ti interessa”.

Esistono già siti Web che utilizzano semplici domini .ing per diverse azioni

Ne abbiamo un chiaro esempio all’inizio dell’elenco dei siti web che hanno già a disposizione questo dominio di primo livello, Canva, la nota piattaforma di progettazione online, che dispone del dominio

per svolgere compiti di progettazione, eper eseguire tutte le attività di disegno.

Ma l’elenco dei siti web che già utilizzano i domini .ing è molto più lungo, tra cui Adobe Acrobat con edit.ing e firm.ing, Going with go.ing per avvisi sui voli economici, Giving Tuesday con giv.ing per idee su azioni quotidiane che possono migliorare il mondo e altro ancora.

Possibilità infinite e oltre

Come vediamo, le possibilità sono praticamente illimitate, i domini di primo livello .ing sono destinati a tutto ciò che è correlato a qualsiasi azione, anche se ciò non significa che nella pratica possano verificarsi altre possibilità.

Si tratterà di aspettare abbastanza per osservare l’arrivo di nuovi domini .ing nella nostra vita quotidiana, dove oltre a quelli già registrati, È più che probabile che anche alcuni dei nostri strumenti preferiti che non lo hanno ancora fatto decidano di averne uno proprio.

Maggiori informazioni: Google e Get.ing