Ultime Notizie » bologna » ⚽ Bologna-Verona Streaming Gratis 🏆 Coppa Italia, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Bologna-Verona streaming gratis e in tv. Tutto pronto tra Bologna e Verona che si sfideranno nei sedicesimi di finale della Coppa Italia questa sera. Entrambe le squadre arrivano da risultati diversi nel campionato di Serie A: il Bologna ha pareggiato contro il Sassuolo, mentre il Verona è stato sconfitto dalla Juventus. Nel turno precedente della Coppa Italia, il Verona ha eliminato il Cesena, mentre il Bologna ha vinto contro l’Ascoli. La squadra vincitrice affronterà l’Inter negli ottavi di finale. Nell’ultimo incontro tra le due squadre in campionato, il risultato è stato un pareggio 0-0. Fischio d’inizio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 21 italiane di oggi martedì 31 ottobre 2023. Scopri le formazioni e dove vedere Bologna-Verona in tv e streaming.

Bologna-Verona Streaming Live: ultime notizie formazioni

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Lykogiannis, Aebischer, Ferguson, Urbanski, Ndoye, Saelemaekers, Zirkzee.

VERONA (3-5-2): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Suslov, Serdar, Lazovic; Saponara, Cruz. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Perilli, Chiesa, Terracciano, Coppola, Folorunsho, Charlys, Tchatchoua, Doig, Kallon, Joselito, Ngonge, Bonazzoli, Mboula, Djuric, Henry.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.

Dove vedere Bologna-Verona in TV, che canale?



Bologna-Verona diretta tv in esclusiva sul canale Mediaset 20 (numero 20 del digitale terrestre). La partita di Coppa Italia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI.

Dove vedere Bologna-Verona Streaming Gratis in italiano



Bologna-Verona streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Bologna-Verona Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Bologna-Verona. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire il racconto live minuto per minuto del sedicesimo di finale di Coppa Italia con gli aggiornamenti in tempo reale, e con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.