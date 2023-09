Ultime Notizie » astronomia » Buchi Neri: espulsione materia stellare anni dopo TDEs

Fino a metà dei buchi neri che inghiottono le stelle “espellono” i resti stellari anni dopo. Gli astronomi hanno fatto questa scoperta dopo diversi anni di osservazione di buchi neri coinvolti in eventi di distruzione delle maree (TDEs). I TDEs si verificano quando le stelle si avvicinano troppo a un buco nero, e la gravità di questi mostri cosmici le allunga e le comprime, un processo noto come spaghettificazione.

Le sfortunate stelle coinvolte nei TDEs vengono fatte a pezzi in poche ore, creando un potente lampo di radiazione elettromagnetica visibile. Una parte del materiale stellare viene scagliata via mentre il resto forma un disco di accrescimento intorno al buco nero, che alimenta gradualmente il buco nero.

Tradizionalmente, gli astronomi hanno osservato i buchi neri coinvolti nei TDEs solo per alcuni mesi. Tuttavia, una nuova ricerca ha rivelato che fino al 50% dei casi, i buchi neri espellono materia stellare anni dopo il TDEs.

Non si sa ancora cosa causi questo fenomeno, ma sicuramente non proviene dall’interno del buco nero. I buchi neri sono contrassegnati dall’orizzonte degli eventi, che rappresenta il punto in cui la gravità è così forte che nemmeno la luce può sfuggire.

Questo fenomeno insolito di espulsione di materia stellare suggerisce che i modelli computerizzati che simulano i TDEs devono essere aggiornati. Ad esempio, alcuni buchi neri hanno mostrato un secondo picco di onde radio dopo aver raggiunto il picco e poi essersi affievoliti. Il team di ricerca continuerà a monitorare i buchi neri coinvolti nei TDEs per comprendere meglio questi inaspettati comportamenti.