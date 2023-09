Ultime Notizie » Bicicletta » Google Street View: un cadavere sulla bicicletta?

Nelle reti sociali è diventata virale una cattura dello schermo di Google Street View che sembra mostrare a un uomo che solleva presumibilmente un cadavere sulla sua bicicletta nello stato dell’Ohio, Stati Uniti. L’immagine, datata 2019, è stata condivisa da un utente chiamato Tami nelle reti sociali, e mostra un individuo che impugna una bicicletta nel largo della calle Kent, nella città di Akron. Puoi anche osservare un oggetto lungo che sembra essere avvolto in una pietra grigia e attaccato alla bici in vari punti. Molti internauti non hanno dubbi: viene trasportato un “cadavere”. Altri si chiedono se le fotografie sono già state denunciate alla Polizia.

“Mia nipote mi ha mostrato [la foto] e l’avevo salvata sul mio telefono, quindi ho deciso di fare un giro in Kent Street su Google per assicurarmi che fosse ancora lì.

L’immagine vale letteralmente più di mille parole”, ha scritto Tami. Il post, realizzato il 23 agosto, è stato condiviso più di mille volte. Gli utenti di Internet affermano addirittura di aver “chiarito” l’immagine per scoprire maggiori dettagli, secondo il New York Post. “Ho chiarito l’immagine. Sembra proprio che abbia del sangue sugli stivali”, ha commentato un utente.

Tuttavia, alcuni hanno ipotizzato che l’uomo fosse in realtà un senzatetto che trasportava semplicemente la tenda sulla sua bicicletta. “C’è stata una tendopoli per senzatetto lì per alcuni anni. Immagino sia una tenda”, ha teorizzato un utente. Successivamente Google ha offuscato il volto dell’uomo e dell’oggetto misterioso, entrambi fotografati in Kent Street.