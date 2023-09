Ultime Notizie » Allagamenti » Caos a Istanbul per le forti piogge: edifici e metropolitana allagati

TURCHIA – Almeno due persone sono annegate. Decine di cittadini sono rimasti intrappolati in una biblioteca e la forte pioggia ha colpito anche un ospedale locale e le stazioni della metropolitana.

Le forti piogge hanno causato allagamenti in diverse zone della provincia turca di Istanbul. Secondo l’ufficio del governatore di Istanbul, una persona è morta annegata in acqua nel distretto di Basaksehir e un’altra persona è morta per la stessa causa nel distretto di Kucukcekmece, riferiscono i media locali.

Ruscelli d’acqua sono fluiti all’interno dell’edificio della Biblioteca nazionale di Basaksehir, intrappolando diverse persone all’interno. I visitatori dell’istituto hanno registrato video dalle stanze allagate, chiedendo aiuto per uscire.

Il sindaco di Basaksehir ha dichiarato al riguardo che i vigili del fuoco hanno risposto rapidamente all’avviso delle persone che chiedevano aiuto nella biblioteca e hanno tratto in salvo i 10 cittadini intrappolati.

Inoltre, si registra un allagamento in una stazione della metropolitana, che ha dovuto essere chiusa, e in un ospedale locale. L’acqua piovana ha coperto le strade della città, spazzando via le auto.

Le forti piogge hanno compromesso anche il funzionamento dell’aeroporto internazionale di Istanbul, che ha annunciato il ritardo di diversi voli a causa delle forti piogge e degli allagamenti sulle strade verso l’aeroporto.

Secondo il sindaco, per rispondere alla situazione, le autorità hanno schierato 2137 specialisti e 1161 veicoli.