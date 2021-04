Bologna Inter Streaming Gratis e Diretta TV. Partita che chiude per la 29a giornata della Serie A 2020/21: si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna sabato 3 aprile 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. La squadra di Mihajlovic, che ha perso solo due delle ultime otto partite di campionato (4 vittorie, 2 pareggi) affronta quella di Antonio Conte (fresca di otto vittorie consecutive nella massima serie per la seconda volta in questa stagione) che continua la sua marcia verso il suo primo titolo dal 2010 in Serie A.

Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dall’1-1 del settembre 2017, con Spalletti e Donadoni sulle relative panchine: da allora quattro successi nerazzurri e due emiliani. L’ultimo successo del Bologna al Dall’Ara contro l’Inter in Serie A risale al febbraio 2002: da allora i rossoblu hanno raccolto solo tre punti in 14 gare interne contro i nerazzurri (3N, 11P). Andiamo a scoprire dove vedere Bologna Inter streaming e tv.

Bologna Inter Diretta: Canale TV e dove vederla

Bologna Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Bologna Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Bologna Inter in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Bologna Inter non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Bologna Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni



Romelu Lukaku può diventare il settimo giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni consecutive con la maglia

⚽ Queste le probabili formazioni di Bologna Inter

dell’Inter (dopo Giuseppe Meazza, Amedeo Amadei, Roberto Boninsegna, Mauro Icardi, Stefano Nyers e Christian Vieri).ha segnato un gol nel finale l’ultima volta contro il Torino, e quattro dei suoi ultimi cinque gol in Serie A sono arrivati dopo il 55° minuto di gioco.

Pesanti le assenze di Skorupski (coronavirus), Palacio (squalificato) e Hickey (sublussazione spalla). Ballottaggio tra i pali per Mihajlovic tra il giovane Ravaglia e Da Costa. In attacco Barrow agirà da prima punta, supportato da Orsolini (in pole su Skov Olsen), Soriano e Sansone. Recuperato Faragò, forfait Mbaye.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Palacio. Indisponibili: Hickey, Santander, Skorupski.

De Vrij, come Handanovic e Vecino, è negativo al Covid e tornerà a disposizione di Conte almeno per la panchina (Ranocchia scalda il motore). In mezzo al campo Eriksen favorito su Gagliardini, recupera Vidal mentre Perisic è affaticato ed è indisponibile (come Kolarov). Davanti ancora la LuLa con Sanchez carico e pronto a subentrare.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Vidal, Kolarov.

All’andata era terminata 3-1 con Lukaku e doppietta di Hakimi