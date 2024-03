Ultime Notizie » bologna » Bologna-Inter Streaming Gratis, dove vederla in TV Oggi alle 18

Dove vedere Bologna-Inter Streaming Gratis. Nella stagione straordinaria dell’Inter, l’unico avversario temuto da Inzaghi è il Bologna di Thiago Motta. Dopo il pareggio nella partita d’andata e l’eliminazione dalla Coppa Italia, i nerazzurri si preparano ad affrontare il Bologna nella 28a giornata di Serie A. Questa partita è importante prima del ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid. Inzaghi (primo in classifica con 72 punti, 15 in più sulla seconda ossia la Juventus) potrebbe fare qualche cambio tra i titolari, mentre Thiago Motta (quarto in classifica con 51 punti, quattro in più della Roma quinta) vuole continuare a sorprendere con il suo gioco spettacolare che ha portato il Bologna a una buona forma. Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Inter streaming gratis e video live tv.

Quando si gioca Bologna-Inter

Bologna-Inter, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna oggi sabato 9 marzo, alle ore 18:00 italiane.

Bologna-Inter ultime notizie formazioni (fantacalcio)



Thiago Motta ha convocato 25 giocatori per la partita contro il Bologna, con Ferguson che è stato incluso nonostante i dubbi. Motta potrebbe riproporre il 4-1-4-1, mentre Inzaghi ritrova la sua Inter con Acerbi e Calhanoglu. Karlsson sarà fuori per un mese, Frattesi pronto in panchina. Thuram dovrebbe essere titolare in attacco, ma c’è incertezza sul suo compagno.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lucumi, Lykogianis, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Odgaard, orsolini. Indisponibili: Karlsson, Souamoro. Squalificati: nessuno. Diffidati; Calafiori, Saelelmaekers, Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck; Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian; Sanchez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Arnautovic, Martinez. Indisponibili: Cuadrado, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Martinez, Mkhitaryan.

Arbitro: Pairetto di Nicolino. Guardalinee: Carbone-Giallatini. Quarto Uomo: Rapuano. Var: Mazzoleni. Assistente Sala Var: Mariani.

Il Bologna ha ottenuto 15 punti da situazioni di svantaggio in questo campionato, un record condiviso con il Napoli. Di questi, ben 11 sono stati conquistati nel corso del 2024, confermando la capacità della squadra rossoblù di ribaltare il risultato anche quando sono in difficoltà.

Bologna-Inter in TV: che canale?



Bologna-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN grazie all’app dedicata, fruibile su smart tv di ultima generazione oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Sfida visibile anche su Zona DAZN, canale numero 214 di Sky.

Joshua Zirkzee ha segnato 10 gol in questa stagione di Serie A, avvicinandosi al record di Ruud Gullit che nel 1994/95 ne segnò 12, diventando il miglior marcatore olandese di quella stagione.

Dove vedere Bologna-Inter Streaming Gratis



Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match selezionando l’opzione corrispondente all’interno dell’applicazione, sia con sistemi operativi iOS e sia con Android. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Lautaro Martínez ha segnato tre gol contro il Bologna in Serie A, ma tutti sono stati realizzati allo stadio Meazza. Il Dall’Ara è invece lo stadio in cui ha giocato più minuti senza mai segnare in Serie A.

Alternative per guardare Bologna-Inter streaming online

Alternative per vedere Bologna-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Bologna-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.