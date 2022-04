Ultime Notizie » Cleopatra » La bellezza e la potenza di Cleopatra racchiuse nella Slot a tema Egitto

Carismatica, potente e spietata: così la storia ci ha tramandato Cleopatra, il cui mito è sopravvissuto attraverso i secoli per arrivare fino a noi conservando intatto tutto il suo fascino.

Una storia che intreccia leggenda e verità e che non smette di affascinarci ancora oggi, grazie ai suoi intrighi e macchinazioni ma anche attraverso le atmosfere misteriose dell’antico Egitto.

Proprio le slot machine a tema egizio sono infatti tra le preferite dei giocatori italiani, che le mettono regolarmente tra i primi gradini del podio di gradimento su tutte le piattaforme di gioco online. Non ci stupisce quindi che anche la nuova versione delle slots Cleopatra abbia avuto un successo immediato e decisamente meritato, grazie anche alle sue caratteristiche tecniche che la rendono un titolo molto coinvolgente.

Quella di IGT è infatti una versione rivista e corretta della celebre Cleopatra, una slot che fu introdotta a Las Vegas, tra le prime tematiche, e che seppe rivoluzionare completamente il mondo delle macchinette da gioco.

Non è mai semplice confrontarsi con i grandi classici ma in questo caso il risultato è un successo, dato che riesce nell’impresa di migliorarla, sia dal punto di vista grafico, sia introducendo un gameplay più fluido, grazie a

nuove funzioni.

Cleopatra ha uno schema classico a cinque rulli su tre righe, con ben 30 linee di pagamento incentrate sulla figura della mitica sovrana d’Egitto e sulle atmosfere storiche, come possiamo vedere dai simboli. Oltre a quelli classici troviamo infatti degli elementi tipici del mondo dei faraoni, come i geroglifici, gli scarabei e l’immancabile occhio di Ra.

Chi se non Cleopatra stessa poteva essere rappresentata sui simboli speciali? Nella sua versione a colori e in un’ancor più preziosa variante gold, infatti, è proprio la regina a recitare il jolly, che possono sostituirsi a qualsiasi simbolo ad eccezione dello scatter.

Quest’ultimo attiva la modalità free spin, che regala ai giocatori giri gratis ma non è il solo a darci momenti di adrenalina: proprio la Cleopatra Gold può infatti attivare una modalità speciale, i gold spin, che aggiungono rulli, moltiplicando le possibilità di vincita. Un particolare di grande fascino è poi quello legato alla figura stessa della sovrana d’Egitto, che è presente anche nelle bellissime animazioni per interagire in maniera costante coi giocatori e creare un legame di gioco ancora più avvincente.