Ultime Notizie » Bologna inter » Bologna-Inter 0-1: Lukaku fa volare Conte, +8 sul Milan in classifica

DIRETTA SERIE A – Con un gol di Lukaku (nella foto) al 31′ l’Inter ha vinto in casa del Bologna nel posticipo della domenica sera che ha chiuso la 29a giornata di Serie A. Con questa nona vittoria consecutiva Conte vola a +8 del Milan secondo in classifica coi nerazzurri che hanno ancora una partita da recuperare, mercoledì prossimo col Sassuolo. Per Lukaku è il gol numero venti in Serie A e 27 in stagione. Brozovic e Bastoni, diffidati e ammoniti, non giocheranno col Sassuolo.

BOLOGNA-INTER risultato esatto finale 0-1

Marcatori gol: 31′ Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu (34′ De Silvestri), Danilo, Soumaoro, Dijks (80′ Juwara); Schouten, Dominguez (69′ Svanberg); Skov Olsen (80′ Orsolini), Soriano, Sansone

(69′ Vignato); Barrow. All. Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (90’+2 Vecino), Brozovic, Eriksen (61′ Gagliardini), Young (71′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (71′ Sanchez). All. Conte.

Ammoniti: Soumaoro (B), Ranocchia (I), De Silvestri (B), Vignato (B), Juwara (B), Bastoni (I), Brozovic (I), Gagliardini (I).

L’Inter, che si avvicina sempre di più alla conquista dello Scudetto, ha vinto 72 partite contro il Bologna in Serie A, contro nessuna squadra conta più successi nella competizione. L’Inter ha vinto cinque trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2019, quando vinse le prime sette gare esterne in campionato con Conte alla guida.