Bloomberg: Vanguard e BlackRock, le Super Banche NWO che controllano il Mondo

Gli investitori più piccoli sono di proprietà di investitori più grandi. Questi sono di proprietà di investitori ancora più grandi. La parte superiore visibile di questa piramide mostra solo due società i cui nomi abbiamo visto spesso … Sono Vanguard e BlackRock. Il potere di queste due società va oltre la tua immaginazione. Non solo possiedono gran parte delle azioni di quasi tutte le grandi società, ma anche le azioni degli investitori in tali società. Questo dà loro un monopolio completo.

Un rapporto di Bloomberg afferma che queste due società nel 2028 avranno insieme investimenti per un valore di 20 trilioni di dollari. Ciò significa che possederanno quasi tutto.

Bloomberg chiama BlackRock “il quarto ramo del governo”

E sai perchè? Perché è l’unica agenzia privata che lavora a stretto contatto con le banche centrali. BlackRock presta denaro alla banca centrale, ma è anche il suo consulente. Sviluppa inoltre il software utilizzato dalla banca centrale. Molti dipendenti di BlackRock erano alla Casa Bianca con Bush e Obama. Il suo CEO Larry Fink, puoi contare su un caloroso benvenuto da parte di leader e politici. Non è poi così strano, se si sa che è il front man della compagnia che governa, ma Larry Fink non tira i fili lui stesso.

Anche BlackRock è di proprietà degli azionisti. Chi sono questi azionisti? Arriviamo a una strana conclusione. Il maggiore azionista è Vanguard. Ma ora diventa nuvoloso. Vanguard è una società privata e non possiamo vedere chi sono gli azionisti. Apparentemente all’élite che possiede Vanguard non piace essere sotto i riflettori, ma ovviamente non possono nascondersi da chiunque sia disposto a scavare.

I rapporti di Oxfam e Bloomberg affermano che l’1% del mondo possiede insieme più soldi dell’altro 99%. Peggio ancora, Oxfam afferma che l’82% di tutti i soldi guadagnati nel 2017 è andato a questo 1%.

Financial Times: “BlackRock is already the world’s largest asset manager, but it is in touching distance of another crown: becoming Britain’s biggest. One of the strongest bastions of stockpicking, the UK is now following the US by embracing the low-cost, index-tracking approach pioneered by BlackRock and its American rivals Vanguard and State Street Global Advisors“.

In altre parole, le due società di investimento Vanguard e BlackRock hanno il monopolio di tutte le industrie del mondo e, a loro volta, sono di proprietà delle famiglie più ricche del mondo, alcune delle quali sono reali e che sono state molto ricche da prima della rivoluzione industriale…

Perché non lo sanno tutti? Perché non ci sono film e documentari su questo? Prché non è nelle notizie mainstream?

La spiegazione è molto semplice: Perché il 90% dei media internazionali è di proprietà di nove conglomerati mediatici.

Allora non ti viene spontaneo chiederti:

Chi sponsorizza l’organizzazione e le agenzie di stampa che producono le notizie?

Nel caso di Project Syndicate, vediamo la Bill and Melinda Gates Foundation, la Open Society Foundation e il Centro europeo per il giornalismo. Le organizzazioni che portano la notizia sono pagate da organizzazioni no profit, della stessa élite che possiede anche tutti i media, ma anche una parte del denaro dei contribuenti viene utilizzata per pagarli. Oppure, come ha detto George Carlin: “È un piccolo club e tu non ci sei”.

Quindi, quando Lynn Forester di Rothschild vuole che l’America sia un paese a partito unico (come la Cina) e non vuole che le leggi sull’identificazione degli

Great Reset

elettori siano approvate in America, in modo che possano essere perpetrate più frodi degli elettori per raggiungere tale scopo, che fa? Tiene una teleconferenza con i 100 migliori CEO del mondo e dice loro di condannare pubblicamente l’approvazione di una legge anti-corruzione in Georgia come “Jim Crow” e ordina ai suoi obbedienti CEO di boicottare lo Stato della Georgia, come abbiamo visto con Coca – Cola e Major League Baseball e persino la star di Hollywood Will Smith. In questa teleconferenza, vediamo le sfumature del, l’, il Nuovo Ordine Mondiale

Fonte > Maggiori informazioni sull’articolo di Bill Sardi dal titolo “Who Runs The World? Blackrock and Vanguard” pubblicato su lewrockwell.

Global Banking Cartel

L’esistenza del Global Corporate Control Network (o International Banking Cartel), noto anche come Global Banking Cartel, è stata dimostrata nel 2011 da Stefania Vitali, James B Glattfelder e Stefano Battiston, tre matematici del Federal Institute of Technology di Zurigo, Svizzero. Secondo le prove fornite dall’informatore della Banca Mondiale, Karen Hudes, “le banche centrali mondiali sono tutte di proprietà della Global Corporate Control Network”.

Il ruolo di Black Rock e Vanguard Group

In questo video viene spiegato il ruolo di Black Rock e Vanguard Group, le più grandi gigabank di asset management del mondo che controllano metà di Wall Street e, secondo un rapporto di Bloomberg, del anno 2028 possederanno praticamente tutto.