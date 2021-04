Ultime Notizie » Bali Indonesia » Sottomarino scomparso Indonesia: equipaggio rimasto con poche ore di ossigeno

Le scorte di ossigeno dei 53 passeggeri del sottomarino affondato nell’Oceano Indiano si esauriranno in un giorno. Nessuno sa dove sia, se l’equipaggio è ancora vivo o se aveva già esaurito le riserve di ossigeno. Costruita 4 decenni fa, il sottomarino è introvabile. In Indonesia stanno lavorando 24 ore su 24 per salvare l’equipaggio del KRI Nanggala-402 che si è perso di vista quando si trovava a circa 100 km dalla costa di Bali nelle prime ore di mercoledì mattina.

La ricerca del sottomarino coinvolge sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. Anche Singapore e Malesia hanno inviato navi e gli Stati Uniti, l’Australia, la Francia e la Germania hanno offerto assistenza. Il sottomarino di costruzione tedesca stava conducendo un’esercitazione quando ha smesso di comunicarsi con la base.

Dove si trova il sottomarino indonesiano KRI Nanggala 402

Nel pomeriggio del 21 aprile, il sottomarino indonesiano di fabbricazione tedesca è scomparso senza lasciare traccia e ha inaugurato una drammatica corsa contro il tempo. Con solo 72 ore di riserva di ossigeno dalla scomparsa, al momento non ci sono segnalazioni da parte dell’equipaggio. Si tratta del KRI Nanggala 402, un sommergibile della marina nazionale dell’Indonesia, coinvolto nelle manovre di lancio dei siluri.

Il sottomarino ha chiesto il permesso di immergersi all’alba di mercoledì 21 aprile. Da allora, non ha risposto ai segnali provenienti da terra. Secondo Yudo Margono, capo di stato maggiore della Marina indonesiana, la preoccupazione è che “le riserve di ossigeno del sottomarino durante un’interruzione di corrente sono di 72 ore”.

L’ultima comunicazione ricevuta è stata nei pressi di una marea nera, a nord di Bali. Nella zona si sono intensificate le ricerche, a seguito della dichiarazione del presidente Jojo Widodo, che ha chiesto che vengano impiegati tutti i mezzi possibili per trovare il sottomarino.

Sebbene gli Stati Uniti, l’India, la Francia, la Germania e diversi paesi vicini abbiano offerto il loro aiuto, gli sforzi non hanno avuto successo. I battelli di soccorso continuano a navigare a giri nei pressi del nord di Bali. “Spero che li troviamo prima”, ha dichiarato Margono.