Ultime Notizie » Bill Gates » Bill Gates: Teorie Cospirative folli e malvagie diffuse durante il Coronavirus

Bill Gates afferma di essere sorpreso dall’elevato numero di teorie del complotto “folli” e “malvagie” su di lui e sul capo epidemiologo statunitense, Anthony Fauci, diffuse sui social media durante la pandemia coronavirus e ha confessato che gli piacerebbe sapere cosa c’è dietro.

“Nessuno avrebbe previsto che io e il dottor Fauci saremmo stati così importanti in queste teorie davvero malvagie“, ha detto il co-fondatore di Microsoft in un’intervista a Reuters. “Ne sono molto sorpreso. Spero che scompaiano”, ha aggiunto.

Da quando è iniziata la pandemia, su Internet sono apparse molteplici fake news, aumentando la disinformazione sul coronavirus, le sue origini e le motivazioni di chi lavora per combatterlo. Tra questi ci sono affermazioni secondo cui Fauci e Gates hanno creato il COVID-19 per cercare di controllare la popolazione e che vogliono trarre profitto dalla diffusione del virus e utilizzare vaccini per inserire microchip tracciabili nelle persone.

Bill Gates: Ma le persone credono davvero a queste cose?

Bill Gates: “Dovremo davvero istruirci su questo argomento nel corso del prossimo anno e capire come cambia il comportamento delle persone e come avremmo dovuto ridurlo al minimo”.

Durante la pandemia coronavirus, il magnate ha donato almeno $ 1,75 miliardi attraverso la sua

Bill and Melinda Gates Foundation per la risposta globale alla pandemia, che include il supporto per i produttori di vaccini, metodi diagnostici e ricerca sul trattamento.

Inoltre, il miliardario ha descritto Anthony Fauci e Francis Collins, direttore del National Institute of Health statunitense, come “persone meravigliose” e “intelligenti” e ha osservato che durante la gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump “a volte sembrava che fossero le sole persone sane nel governo degli Stati Uniti”.

Bill Gates ha detto di essere “entusiasta della squadra che Joe Biden ha scelto” per affrontare la crisi sanitaria e ha detto che spera di vedere Anthony Fauci e Francis Collins lavorare efficacemente e dire la verità anche durante la nuova amministrazione democratica.