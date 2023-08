Ultime Notizie » CT Arabia Saudita » Berruto: Mancini? Vilipendio alla Maglia Azzurra

Appena nominato CT dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini ha espresso la sua insoddisfazione riguardo alle polemiche che hanno circondato le sue dimissioni dalla Figc. Ha dichiarato che si sentiva trattato come il famoso criminale italiano “mostro di Firenze“, Pacciani. Mancini ha firmato un contratto con l’Arabia Saudita fino al 2026 e percepirà 20 milioni di euro all’anno.

Berruto su Mancini: “vilipendio alla maglia azzurra”

Mauro Berruto, ex allenatore dell’Italvolley, ha criticato la decisione di Mancini di accettare l’offerta saudita: “Per me si chiama vilipendio alla maglia azzurra”.

In un lungo post su Instagram, Berruto ha affermato di non essere ancora in grado di comprendere appieno le sue emozioni, ma ha sottolineato di essere

Ha espresso il suo dolore per le dimissioni dalla squadra nazionale italiana nel 2015, quando ha deciso di lasciare a causa del mancato rispetto delle regole e della maglia azzurra. Berruto ha anche sottolineato che la maglia azzurra rappresenta la sua esperienza più incredibile e che non avrebbe potuto trovare nulla di simile altrove. Ha concluso affermando che forse si sbagliava e che tutto sembra negoziabile, ma forse no.