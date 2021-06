Ultime Notizie » amichevole » Italia-Repubblica Ceca (Amichevole) Streaming TV su Rai Uno: 4-0 gol Berardi 73′, Insigne 66′, Barella 42′, Immobile 23′

Dove vedere Italia Repubblica Ceca streaming live e diretta tv. La Italia di Roberto Mancini affronta l’ultima partita amichevole prima dell’inizio degli Europei di Calcio. Dopo il 7-0 inflitto al Repubblica Ceca a Cagliari nel primo test, l’avversario di questa sera sale di livello, in quanto anche la Repubblica Ceca è impegnata nel torneo continentale itinerante che prenderà il via il prossimo 11 giugno con Italia-Turchia all’Olimpico.

Dove vedere Italia Repubblica Ceca streaming gratis e diretta tv.

La diretta tv di Italia Repubblica Ceca questa sera alle ore 20:45 di oggi venerdì 4 giugno 2021 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, con una percentuale di tifosi presenti, viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.

Le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca

raiplay.it).

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Tenico Mancini. A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori.

REPUBBLICA CECA (4-5-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Soucek, Darida, Krael, Jankto; Schick. Tenico Silhavy. A disposizione: Pavlenka, Mandous, Kaderabek, Kalas, Zima, Mateju, Barák, Holes, Sevcik, Hlozek, Pesek, Sadílek, Krmencík, Vydra, Pekhart.

ARBITRO: Tschudi (Svizzera).

Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come CT è di 22 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Ciro Immobile e Andrea Belotti sono i due migliori marcatori della Nazionale tra i giocatori convocati da Mancini. Hanno segnato 12 gol e occupano il ventottesimo posto overall. Dietro di loro, Chiellini con 8 e Bonucci con 7.