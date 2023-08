L’Organizzazione per la Ricerca Spaziale dell’India (ISRO) ha pubblicato domenica un grafico che mostra la variazione di temperatura sulla superficie lunare. “Le prime osservazioni” sono state ottenute tramite lo strumento ChaSTE, che si trova a bordo del modulo di atterraggio Vikram della missione Chandrayaan-3.

“ChaSTE (Esperimento Termofisico di Superficie di Chandra) misura il profilo di temperatura dello strato superiore del suolo lunare intorno al polo, per comprendere il comportamento termico della superficie della Luna“, si legge nella pubblicazione dell’organismo sui social media.

Il dispositivo è dotato di una sonda di temperatura che ha un meccanismo in grado di penetrare nel suolo lunare fino a una profondità di 10 centimetri, oltre a portare 10 sensori di temperatura individuali. “Il grafico presentato illustra le variazioni di temperatura della superficie lunare/vicino alla superficie a varie profondità, registrate durante la penetrazione della sonda. Questo è il primo profilo di questo tipo per il polo sud lunare“, riferisce l’ISRO.

I dati ottenuti dal dispositivo hanno sorpreso il team dell’istituzione. Lo ​​scienziato dell’ISRO BHM Darukesha:

“Quando ci addentriamo tra due e tre centimetri all’interno della Terra, vediamo appena una variazione di due o tre gradi centigradi, mentre lì (sulla Luna) la variazione è di circa 50 gradi centigradi. Questo è qualcosa di interessante“, ha detto.

La missione Chandrayaan-3, lanciata il 14 luglio scorso, è composta da un modulo di atterraggio e un veicolo di esplorazione (rover). Si prevede che realizzerà una serie di esperimenti scientifici mirati allo studio della composizione minerale del suolo lunare.

Chandrayaan-3 Mission:

Here are the first observations from the ChaSTE payload onboard Vikram Lander.

ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) measures the temperature profile of the lunar topsoil around the pole, to understand the thermal behaviour of the moon's… pic.twitter.com/VZ1cjWHTnd

— ISRO (@isro) August 27, 2023