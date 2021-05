Ultime Notizie » amichevole » Amichevole Italia-San Marino Streaming e Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Italia San Marino streaming live e diretta tv – Penultima partita amichevole per la Nazionale in vista degli Europei: alle ore 20:45 di oggi venerdì 28 maggio si gioca Italia San Marino in diretta streaming su Rai Uno in chiaro. Dopo quella di oggi contro il San Marino, l’Italia di Roberto Mancini, In vista della gara inaugurale degli Europei contro la Turchia, affronterà la Repubblica Ceca. Poi tutti a lavorare per il match dell’Olimpico previsto il prossimo 11 giugno.

Dove vedere Italia San Marino streaming gratis e diretta tv.

La diretta tv di Italia San Marino questa sera alle ore 20:45 di oggi venerdì 28 maggio 2021 sull’erba dello Sardegna Arena di Cagliari, viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul

Le probabili formazioni di Italia San Marino

canale 501) e inper tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Italia (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo.

San Marino (5-3-2): E Benedettini; Manuel Battistini, Fabbri, D. Simoncini, Rossi, Palazzi; Tomassini, E. Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.

Italia e San Marino si sono affrontare solo in tre occasioni durante la loro storia: nei primi casi la gara si è conclusa con il 4-0 degli azzurri, rispettivamente nel 1992, nel 2013 e nel 2017. In quest’ultima partita era presente anche Sirigu, unico componente rimasto nel gruppo dopo otto anni.