Ultime Notizie » Calcio » Juventus-Bologna 1-1: Allegri assente in conferenza stampa, Landucci spiega il suo stato di salute

CALCIO SERIE A – Dopo la partita tra Juventus e Bologna, l’allenatore Max Allegri non si è presentato in conferenza stampa (sembra per un lieve malessere) e il suo vice, Marco Landucci, ha parlato al suo posto. Landucci ha spiegato che Allegri a volte lo manda avanti per farsi vedere: “Sì, ha avuto un piccolo malessere, ma nulla di serio“.

Riguardo alla partita, Landucci ha elogiato il secondo tempo della squadra, sottolineando la necessità di più tranquillità. Nonostante la Juventus abbia rischiato di perdere quando ha cercato di vincere, Landucci si è detto soddisfatto della squadra e ha accettato la decisione dell’arbitro riguardo al rigore richiesto dal Bologna. A tal proposito c’era anche un calcio di rigore a favore della Juventus non segnalato dal VAR.

Il tabellino di Juventus-Bologna 1-1

Marcatori gol: 24′ Ferguson (B), 80′ Vlahovic (J).

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (82′ McKennie), Fagioli (66′ Pogba), Locatelli (82′ Yildiz), Rabiot, Cambiaso (66′ Iling-Junior); Chiesa (73′ Milik), Vlahovic. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (61′ Corazza); Aebischer (85′ El Azzouzi), Moro (61′ Nico Dominguez); Orsolini (61′ Karlsson), Ferguson, Ndoye (90’+2′ Fabbian); Zikrzee. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Marco Di Bello. Ammoniti: 12′ Rabiot per fallo su Ndoye, 17′ Posch per fallo su Chiesa, 88′ Yildiz per provocazione a un avversario. Ammonito Thiago Motta ed espulso un componente della panchina del Bologna nel secondo tempo per le proteste sul calcio di rigore non concesso.