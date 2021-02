Ultime Notizie » Antidolorifici » Bere caffè può provocare mal di testa ma anche alleviarlo

Esistono farmaci antidolorifici che includono caffeina insieme ad alcuni analgesici, ma è anche comune che se abbiamo frequenti mal di testa, il nostro medico consiglia di smettere di bere caffè. Qual è il motivo dietro questa apparente contraddizione?

La caffeina in nostro aiuto: aumenta l’efficacia degli antidolorifici

È molto comune trovare in farmacia farmaci da banco, che includono alcuni analgesici come il paracetamolo, l’ibuprofene o l’aspirina, combinati con la caffeina. Poiché la caffeina aumenta l’efficacia degli antidolorifici e sebbene il mecc

La caffeina interferisce con i recettori dell’adenosina nel cervello

Ci sono anche indicazioni che la caffeina di per sé possa aiutare a trattare specificamente il mal di testa. Alcuni malati di emicrania affermano che una tazza di caffè forte a volte può fermare gli attacchi di quel terribile tipo di mal di testa. Si ritiene che ciò sia possibile perché, a causa della sua struttura molecolare, la caffeina interferisce con i recettori dell’adenosina nel cervello.

L’adenosina è un composto presente nel nostro corpo che modula molte funzioni del sistema nervoso centrale e tra queste produce un effetto vasodilatatore: fa espandere le nostre vene aumentando il flusso sanguigno. Negli attacchi di emicrania, il mal di testa si manifesta, tra le altre cose, perché c’è una vasodilatazione delle vene e delle arterie che portano il sangue al cervello, quindi potremmo sperare che quando beviamo il caffè, quella vasodilatazione sia evitata e così l’attacco si arresti.

Caffè forte

Se beviamo caffè costantemente, il nostro corpo inizia a diventare tollerante alla caffeina: i suoi effetti non sono più così evidenti.

Da un lato, non sembra più aiutarci molto a stare all’erta: possiamo prendere un caffè e continuare ad avere sonno . E anche se non lo notiamo direttamente, smette anche di influenzare il flusso di sangue che arriva al nostro cervello: bere caffè non aiuta più a ridurlo ed è per questo che possiamo avere attacchi di emicrania.

Se non bevono il caffè nello stesso modo possono diventare tolleranti alla caffeina, perché è contenuta in molte altre bevande come bibite analcoliche, bevande energetiche, tè nero, tra gli altri. E se sei già tollerante con la caffeina e prendi antidolorifici che contengono caffeina, questi saranno di scarso aiuto.

Quindi forse pensano che dovrebbero rinunciare al caffè e a qualsiasi altra forma di caffeina. Ma se lo fanno durante la notte provocherà anche mal di testa. Questo perché se consumano costantemente caffeina e la interrompono improvvisamente, avranno sintomi di astinenza e uno dei loro sintomi è un mal di testa.

Sarebbe meglio se riducessero solo un po’ il consumo. Ad esempio, invece di prenderne tre tazze al giorno, prendine solo uno. Oltre a prendere in considerazione tutti gli altri modi in cui consumano caffeina: bibite, farmaci, ecc. In questo modo, se ti senti come se non potessi vivere senza il caffè del mattino, puoi mantenerlo nella tua routine, senza che diventi un mal di testa.