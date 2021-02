Ultime Notizie » Benevento » BENEVENTO SAMPDORIA Streaming e Diretta TV, dove vederla

Benevento Sampdoria Streaming Diretta Gratis TV. Tutto pronto per vedere Benevento Sampdoria oggi domenica 7 febbraio 2021 alle ore 12:30: è il lunch match domenicale valido per il 21° turno di campionato (2a giornata di ritorno). Fabio Quagliarella della Sampdoria ha segnato 19 reti nelle ultime 23 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, tre di queste sono state realizzate contro il Benevento. Andiamo a scoprire dove vedere Benevento Sampdoria streaming e tv.

Benevento Sampdoria Diretta: Canale TV e dove vederla

Benevento Sampdoria in diretta tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Benevento Sampdoria Streaming Gratis

Benevento Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DANZ (link www.danz.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Benevento Sampdoria non viene trasmessa in chiaro.

Benevento Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni



In mediana potrebbe rivedersi Schiattarella con Ionita e Hetemaj ai suoi lati e Viola trequartista accanto a Caprari. Gaich non è disponibile: è volato in Russia per motivi burocratici legati al suo trasferimento in Italia. Gabbiadini ancora fuori. Davanti dovrebbe partire il tandem Keita-Quagliarella, ma resta valida anche l’ipotesi Verre. Damsgaard in vantaggio su Jankto, ma c’è anche l’opzione Ramirez trequartista. In regia ballottaggio Ekdal-Adrien Silva.

⚽ Queste le probabili formazioni di Benevento Sampdoria

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Letizia, Moncini, Tuia.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gabbiadini.