Jennifer Lawrence: incidente durante le riprese di un Film Netflix

Jennifer Lawrence ha subito un piccolo incidente venerdì dopo che una ripresa con effetti speciali è andata male e un pezzo di vetro sparato l’ha colpita in faccia.

Come riferisce Deadline l’incidente è avvenuto a Boston (USA) durante le riprese del film prodotto da Netflix “Don’t Look Up” e ha costretto la serie di riprese ad essere temporaneamente sospesa.

L’attrice americana si sta attualmente riprendendo dall’impatto e ha in programma di girare di nuovo lunedì prossimo.

“Don’t Look Up” è una commedia catastrofica diretta da Adam McKay. Insieme a Leonardo DiCaprio, Lawrence interpreta un piccolo astronomo che, insieme al suo collega, intraprende un tour mediatico per avvertire l’umanità dell’arrivo di un asteroide che distruggerà il pianeta. La premiere del film è prevista per quest’anno.