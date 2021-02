Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Milan-Crotone Streaming Lazio-Cagliari Gratis, dove vederle Oggi. Lunch match Benevento-Sampdoria

Dove vedere calcio in tv: Milan-Crotone, Lazio-Cagliari, Benevento-Sampdoria e tutte le partite di oggi domenica 7 febbraio 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

10:30 Juventus-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:15 Ajax-Utrecht (Eredivisie) – Dazn.

12:30 Diretta Benevento-Sampdoria (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Benevento-Sampdoria, sfida valida per la 21a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Vigorito di Benevento oggi domenica 7 febbraio con fischio d’inizio alle ore 12:30. La squadra di Filippo Inzaghi (22 punti) affronta quella di Claudio Ranieri (26 punti). Il match d’andata contro la Sampdoria è stata l’unica volta che il Benevento ha vinto una gara di Serie A dopo essere andato in svantaggio di due gol; quello è stato anche il primo match di Filippo Inzaghi alla guida dei campani in Serie A.

Diretta Benevento Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Novara-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

12:30 Padova-Fermana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Bari-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite).

12:30 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Milan-San Marino (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Tottenham-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Brest-Bordeaux (Ligue 1) – Dazn

13:00 Hamilton-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

14:00 Real Sociedad-Cadice (Liga) – Dazn

14:30 Prato-Aglianese (Serie D) – Sportitalia

14:30 Sassuolo-Inter (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn).

15:00 Diretta Milan-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Milan-Crotone, sfida valida per la 21a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza di Milano oggi domenica 7 febbraio con fischio d’inizio alle ore 15:00. La squadra di Pioli (46 punti) affronta quella di Stroppa (ultima con 12 punti). Il Milan ha vinto le ultime quattro sfide contro formazioni neopromosse in Serie A, non arriva ad almeno cinque da maggio 2012 (otto in quel caso con Massimiliano Allegri alla guida).

Diretta Milan Crotone sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Udinese-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Wolverhampton-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

15:00 Juventus U23-Livorno (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Grosseto-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Triestina-Legnago (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Ravenna-Modena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Francavilla-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Teramo-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Cavese-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Turris-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Empoli-Fiorentina (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Hoffenheim-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Arena

15:30 Arsenal-Manchester City (Fa Wsl) – Dazn

16:15 Athletic-Valencia (Liga) – Dazn

17:00 Nantes-Lilla (Ligue 1) – Dazn

17:30 Liverpool-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Giana Erminio-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Lucchese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Verona-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Carpi-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Perugia-Mantova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Matelica-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite).

18:00 Parma-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Arminia B-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Osasuna-Eibar (Liga) – Dazn e Dazn1

20:15 Sheffield United-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Lecco-Como (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Sambenedettese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Catanzaro-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Lazio-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lazio-Cagliari, sfida che chiude la 21 giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi domenica 7 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20:45. La squadra di Simone Inzaghi (37 punti) affronta quella di Eusebio Di Francesco (15 punti). La Lazio ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari: i biancocelesti hanno avuto una striscia migliore solamente contro la Triestina in Serie A (16 successi interni consecutivi, fino al 1954).

Diretta Lazio Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Reggiana-Entella (Serie B) – Dazn

21:00 Marsiglia-Paris SG(Ligue 1) – Dazn

21:00 Betis-Barcellona (Liga) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.