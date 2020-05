Basi Aliene sotterranee dietro gli UFO Sightings di tutto il mondo

Per mesi abbiamo assistito a un numero senza precedenti di avvistamenti UFO. Al punto che diversi esperti assicurano che supereremo il picco più alto della storia. Questo esorbitante numero di “anomalie”, aggiunto al fatto che, finalmente, istituzioni come il Pentagono, sotto il mandato di Donald Trump, hanno iniziato a rilasciare informazioni relative a questi avvistamenti.

C’è da dire inoltre che non capitano più solo a testimoni comuni, visto che sono apparsi in trasmissioni in diretta tv, come è successo con la catena spagnola Telecinco a Roma (poche ore prima di un terremoto). Tutto sembra indicare che siamo sulla soglia di qualcosa di molto più grande che sta per accadere e questo potrebbe essere correlato alla rivelazione dell’esistenza di basi extraterrestri sotterranee sulla Terra.

Presunte Basi Aliene sotto la superficie terrestre

Il numero di avvistamenti OVNI aggiunti alle dichiarazioni del governo degli Stati Uniti, hanno iniziato a generare un panico collettivo nella popolazione che vuole sapere cosa sta succedendo nel mondo. C’è qualcosa che non ha iniziato a quadrare gli esperti. In passato era possibile giustificare la comparsa di un UFO proveniente dallo spazio. Ma adesso come è possibile giustificare gli UFO che volano contemporaneamente nel globo?

Qualche giorno fa abbiamo è diventato un video catturato dalla Stazione Spaziale Internazionale in cui si suppone che decine di navi spaziali non identificate che stanno “evacuando” dal pianeta. Ciò potrebbe significare che sono già qui, e se sì da quanto tempo? Alcusni studiosi della tematica UFO affermano che le basi extraterrestri sono sempre esistite sulla Terra e che sono rimaste nascoste all’umanità, forse nell’unico posto dove non possiamo esplorare: sotto terra.

Oltre mille basi aliene sotterranee?

La teoria secondo cui ci sono basi extraterrestri nascoste sulla Terra è sempre stata presente ed è una delle più ignorate da coloro che nascondono la verità. Dopo Cristoforo Colombo il mondo ha assistito a un oggetto volante non identificato che va e viene dal mare agli avvistamenti di luci misteriose che entrano nei vulcani prima che esplodano. Le basi aliene sono sempre state una spiegazione latente.

Ci si domanda come sia possibile che una tale quantità di UFO che entrano nella Terra non siano visibili ai telescopi e agli osservatori delle diverse agenzie spaziali. Tuttavia, sono stati visti lasciare il pianeta. È per questo motivo che molti ufologi hanno menzionato la possibilità che ci siano oltre mille basi extraterrestri sparse in tutto il pianeta e che, molto probabilmente, i governi più importanti del mondo siano consapevoli della situazione.

Ciò è stato confermato da Phil Schneider, un ingegnere assunto dal governo per partecipare alla costruzione di grandi basi sotterranee segrete.

Presunte basi segrete costruite dall’élite

Philip Schneider (1947-1996) era un uomo di origine militare che era sempre stato addestrato sotto quel regime che aveva assistito il governo degli Stati Uniti con centinaia di lavori di ingegneria grazie alla sua conoscenza della materia e della geologia.

Tra i suoi lavori ci sono lain varie parti del paese. Questo lo ha portato a lavorare alla costruzione della “ Dulce Base “.

Qui, Schneider avrebbe incontrato frontalmente esseri extraterrestri insieme a scienziati umani che sperimentavano con altri umani. Un incontro nel quale ci fu uno scambio di colpi di arma da fuoco in cui ha perso due dita ed è stato gravemente ferito all’addome. I suoi superiori hanno negato tutto ciò che è accaduto e lo hanno rimosso dal progetto.

Schneider iniziò una crociata contro il governo su tutto ciò che stava accadendo, facendo conferenze in tutto il mondo. Questo ha provocato il ricevere minnacce di morte. È interessante notare che Schneider si sarebbe “suicidato” due mesi dopo nella sua casa. Per rendere tutto più oscuro, la sua ex moglie ha detto ai media che non credeva che Philip si sia tolto la vita.

Schneider venne accusato di mentire sopra questi temi:

Il governo degli Stati Uniti aveva firmato un trattato con esseri extraterrestri grigi nel 1954 chiamato “Trattato di Grenada” (Grenada Treaty). Lo Space Shuttle degli Stati Uniti ha trasportato diversi metalli spaziali. La maggior parte della tecnologia Stealth è stata sviluppata attraverso il reverse engineering di veicoli spaziali alieni recuperati.

È possibile che la Terra ospiti razze aliene in basi sotto la superficie? Non solo è possibile, ma è praticamente un dato di fatto e vorremmo conoscere la verità su questa situazione…