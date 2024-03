Ultime Notizie » Barcellona » Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali

La partita tra Barcellona e Napoli per gli Ottavi di Finale di Champions League sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 di mediaset e in diretta su Sky con telecronaca di Riccardo Gentile e commenti di Lorenzo Minotti. Gli approfondimenti pre e postpartita saranno disponibili su “Champions League Show” con Federica Masolin e ospiti come Fabio Capello e Alessandro Costacurta. Fischio d’inizio alle ore 21:00 di questa sera. Ecco le formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F.

Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal,, Raphinha. Allenatore Xavi. De Jong e Pedri non recuperano per Xavi, che sceglie in attacco Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, preferito a Joao Felix. In panchina: Contini, Gollini, Natan, Olivera, Simeone, Cajuste, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Ostigard e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona. Calzona ritrova Rrahmani in difesa. Tridente con Kvara, Osimhen e Politano. Dal 1′ Mario Rui (e non Olivera) e Traoré. In panchina: Peña, Astralaga, Martinez, Joao Felix, Romeu, Roque, Sergi Roberto, Casado, Hernandes, Guiu e Fort