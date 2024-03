Ultime Notizie » boeing » John Barnett muore alla vigilia del processo Boeing

John Barnett, ingegnere 62enne con più di tre decenni di esperienza in Boeing, è stato trovato morto (pare per una “ferita di arma da fuoco autoinflitta”), dopo aver denunciato violazioni dei protocolli di sicurezza dell’azienda. Barnett aveva rivelato irregolarità nella produzione degli aerei di linea 787 Dreamliner e aveva subito un lungo interrogatorio prima del suo decesso. La morte è arrivata alla vigilia del processo e mentre Boeing è sotto accusa per problemi di sicurezza legati al 737 Max.

La morte di John Barnett ha sollevato molte domande e speculazioni sulle cause e sulle implicazioni per il processo in corso. Resta da vedere come questa tragica scomparsa influenzerà lo sviluppo del caso e la ricerca della verità riguardo ai difetti di progettazione e alla gestione della sicurezza da parte di Boeing.

⚡️ 🇺🇲 Il whistleblowing della Boeing, John #Barnett, che ha sollevato preoccupazioni sugli standard di produzione, è stato trovato MORTO apparentemente suicida Qui un video in cui John Barnett discute delle inadeguate misure di sicurezza della Boeing per gli aerei. 1/ pic.twitter.com/QM6DukpSPm — Stefano Alì (@steal61) March 12, 2024

L’azienda ha annunciato cambiamenti a livello dirigenziale.