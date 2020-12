Di recente sono apparsi tanti monoliti, o meglio, un monolite ha fatto il giro del mondo ed è grazie a questo che le persone non sanno esattamente cosa sta succedendo. A volte appare, a volte scompare ma non c’è marca o persona che è uscita per rivendicare ciò che sta accadendo. Uscirsene a dire di averlo fatto sarebbe una cosa molto coraggiosa, visto che sono stati visti in aree protette dove è vietato installare o costruire qualsiasi cosa. Questo è il motivo per cui hanno iniziato a essere create molte teorie al riguardo, e qui ne parleremo.

Il Monolite è un progetto artistico

Dato che si tratta di un oggetto semplice, senza scherzi e senza alcun valore estetico, è facile pensare che sia una sorta di “arte contemporanea” e che abbia iniziato a sfuggire di mano grazie al fatto che i media non smettono di parlarne. E ha tutte le caratteristiche per essere qualcosa che potresti vedere in una mostra d’arte contemporanea, perché abbiamo visto cose anche peggiori. Se dovessi scommettere soldi veri, questa teoria sarebbe giusta.

Il Monolite è un dispositivo alieno

Questo è il meno probabile di tutti, in quanto significherebbe che gli alieni stanno preparando una sorta di presentazione globale e che sono pronti a stabilire un contatto diretto con noi. Che non è affatto praticabile. Il fatto che ci siano persone che pensano che questa teoria sia reale è merito del film 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, che ci presenta strutture simili.

Il Monolite è qualcosa fatto dai fan

Il solo parlare di Stanley Kubrick ci porta a credere che siamo di fronte a qualcosa di fatto dai fan del suddetto film, perché questa cosa appare in diverse parti del mondo dopo essere scomparsa da un’altra.

Il Monolite è pubblicità per una certa produzione

È qualcosa che può essere anche molto vero e non mi sorprenderei se fosse previsto in qualche forum su Internet solo per prendere in giro tutti coloro che coprono le notizie.

Con l’imminente premiere della quarta stagione di Stranger Things, e sapendo che questo essere si svilupperà per la prima volta al di fuori di Hawkins, non sarebbe strano vedere che questa è una mossa pubblicitaria per promuovere la trama della nuova stagione di questa serie. È quello o qualcosa che promuove il nuovo film Marvel sui multiversi con Dr. Strange, che non sarebbe niente di strano, perché sembra che sarà una mega produzione come nessun’altra. Forse potrebbe non essere qualcosa legato a queste due produzioni, ma questo puzza di pubblicità con la realtà aumentata.

Il Monolite è un dispositivo di controllo realizzato dal governo

Qui è strano pensare che sarebbe qualcosa con cui poter controllare la nostra mente e il nostro comportamento, perché, prima di tutto, lo fanno già attraverso social network, annunci, notifiche e così via. In secondo luogo, i monoliti sono molto lontani dalla popolazione e non avrebbe senso lasciarli così lontani se vogliono controllare la popolazione, a meno che non sia la popolazione di insetti che è intorno. Comunque sia, questo non ha senso, dal momento che sono riusciti a controllare le azioni e i pensieri della popolazione generale con le app, non hanno certo bisogno di monoliti per fare la stessa cosa.