I futures sull’acqua inizieranno a essere scambiati a Wall Street a partire da questa settimana tra i crescenti timori che questa risorsa naturale possa scarseggiare nella maggior parte del mondo.

Questa settimana la società americana CME Group Inc lancerà contratti relativi all’acqua spot della California, un mercato da 1,1 miliardi di dollari. Secondo l’azienda, i futures aiuteranno gli utenti dell’acqua a gestire il rischio e ad allineare meglio offerta e domanda.

I contratti, i primi nel loro genere negli Stati Uniti, sono stati annunciati a settembre, quando la costa occidentale del paese è stata devastata dal caldo e dagli incendi. Secondo Bloomberg, sono destinati a “servire come protezione per i maggiori consumatori di acqua della California contro l’aumento dei prezzi e come indicatore di scarsità per gli investitori di tutto il mondo”.

I futures saranno regolati finanziariamente, anziché richiedere l’effettiva consegna fisica dell’acqua, e si baseranno sul Nasdaq Veles California Water (NQH2O), un punto di riferimento stabilito per i prezzi dell’acqua in

quello stato nordamericano.

CME Group non ha identificato potenziali partecipanti al mercato, ma ha osservato che lo scambio ha ricevuto notizie dai produttori agricoli della California, dalle agenzie di servizi pubblici e idrici, nonché da investitori istituzionali come asset manager e hedge fund.

“2 miliardi di persone ora vivono in nazioni afflitte da problemi idrici e quasi due terzi del mondo potrebbero affrontare la carenza di acqua in soli quattro anni”, ha affermato il responsabile globale dell’indice azionario e dei prodotti di investimento alternativi di CME Group, Tim McCourt. “L’idea di gestire i rischi associati all’acqua sta senza dubbio diventando sempre più importante”, ha sottolineato.