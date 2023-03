Ultime Notizie » Balotelli » Balotelli e la Nazionale di Mancini, le Vignette Divertenti di Twitter

Nel reparto offensivo siamo estremamente limitati. Alcune partite di Primavera non vedono la presenza di giocatori italiani. Se guardiamo alle tre squadre ai quarti di finale della Champions League, gli italiani non superano i 7-8. Questo è quanto aveva dichiarato recentemente il ct dell’Italia Roberto Mancini, sollevando la preoccupazione per la carenza di attaccanti azzurri. Mario Balotelli ha subito risposto sui social: “Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Potete fidarvi di me“, ha scritto Balo, ora tesserato per gli svizzeri del Sion, nelle sue storie Instagram. Inoltre ha aggiunto: “Il rimpianto è sinonimo di chi non impara mai la lezione e si rende conto troppo tardi, quando tutto è finito, andato o non arriverà mai“.

Le vignette divertenti sul tema Balotelli-Mancini

La risposta su Twitter da parte degli utenti non è mancata. I netizen si sono sfogati pubblicando frasi e immagini divertenti. Eccoli qui di seguito:

Perché non convocare Mario Balotelli?

È ancora di gran lunga il miglior attaccante che abbiamo in Italia!

Mancini Sveglia!!!!!! #Balotelli #Italia — RaffoDeSi (@RaffoDeSi) March 25, 2023

🔴 #Balotelli venne multato con 140.000€ dal #ManCity Nel 2010 viene sorpreso a lanciare freccette contro i giocatori delle giovanili da una finestra del primo piano del campo di allenamento del club. Sulle motivazioni #SuperMario risponde semplicemente: "Mi annoiavo". pic.twitter.com/gXYunOAoDk — 🚨 Magnum 🇮🇹🏆 (@M1_Magnum) February 24, 2023