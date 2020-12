Ultime Notizie » Balotelli » Serie B, esordio Mario Balotelli nel Monza, segna dopo 4 minuti

CALCIO SERIE B – Supermario Balotelli è tornato! Passano solamente quattro minuti e il campione realizza il primo gol con la maglia del Monza. Un gol segnato al primo tocco di pallone. L’ex attaccante di Inter, Milan e Brescia (e Nazionale) non segnava dal 5 gennaio scorso in Serie A (con la rete alla Lazio, nel match perso in casa dal Brescia per 2-1), quasi un anno fa. Segna anche un secondo gol che viene però annullato per fuorigioco. Balotelli gioca fino al 62′ poi Brocchi lo sostituisce.

Dopo questo successo sulla Salernitana capolista (raggiunta a quota 31 punti dall’Empoli che ha pareggiato in casa contro l’Ascoli), il Monza, al suo terzo successo consecutivo, si avvicina alla vetta con 29 punti, e chiude in bellezza questo terribile 2020.

Monza-Salernitana risultato esatto finale 3-0.

Marcatori gol: 4′ Balotelli (M), 45+1 Barillà (M), 90+5 Armellino (M).

Monza (4-3-3): Di Gregorio; G Donati, Bellusci (62′ Paletta), Bettella, Carlos Augusto; Frattesi (86′ Armellino), Barberis, Barillà; K Boateng (77′ D’Errico),

Mario Balotelli (62′ Marić), Dany Mota. Allenatore Cristian Brocchi.

Salernitana (3-5-2): Belec; Aya, Gyömbér, Mantovani (34′ Kupisz); Casasola, Schiavone (60′ Cicerelli), Di Tacchio, A Anderson (60′ Dziczek), W López; Tutino (81′ Gondo), M Djurić (81′ Giannetti). Allenatore Fabrizio Castori.

Arbitro: Juan Luca Sacchi. Ammoniti: 26′ Gyömbér, 30′ M Djurić, 55′ Bellusci. Espulsi: nessuno.

Il primo gol di Balotelli con la maglia del Monza