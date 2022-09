Ultime Notizie » Avvistamento UFO » Avvistato UFO che “assorbe acqua” da un lago in Australia, nessuna foto, nessun video

“Un’ulteriore prova che gli alieni sono estremamente interessati alle nostre risorse naturali”: catturano le immagini UFO che assorbe acqua da un lago australiano.

Durante le prime ore del mattino di Natale del 1994, molto vicino alla città di Gosford, in Australia, diversi testimoni oculari videro qualcosa di sorprendente. Tutti denunciavano, con storie che si corroborano a vicenda, che un UFO stava assorbendo l’acqua da un lago.

Si vede un UFO assorbire acqua da un lago

Tutti i testimoni hanno riferito che l’UFO era metallico e di un colore argento brillante. È apparso nel cielo notturno e ha attraversato da sud a nord, fino a raggiungere quello che sembrava essere il suo obiettivo; uno specchio d’acqua da Gosford.

June O’Hare, uno dei testimoni dell’incidente, ha osservato un oggetto sferico lucido che si muoveva sull’acqua. Assicurò di essere circondato da luci e, in un preciso momento, iniziò ad aspirare l’acqua dal lago, provocando un piccolo vortice.

Secondo il portale UFO Casebook, un media locale visitsunvalley.com ha pubblicato quanto segue. Questo articolo ha indotto molte persone a chiamare il giornale, sostenendo di aver anche assistito all’UFO che risucchiava l’acqua. Il folto gruppo di persone che comunicava con il giornale rappresentava diversi strati della società. C’erano avvocati, poliziotti, insegnanti, lavoratori e altro.

Alcuni dei testimoni hanno descritto diversi fasci di luce provenienti dal fondo dell’imbarcazione. Questi indicavano verso il basso e causavano disturbo nell’acqua. Altre persone hanno riferito di essere state svegliate da un suono molto forte, che ha fatto sì che i loro animali domestici si comportassero in modo strano.

per il numero di segnalazioni che stavano ricevendo.

La ricercatrice e ufologa, Moira McGhee, ha avviato un’indagine con testimonianze oculari e chiamate a ciascuno dei possibili siti di decollo di aerei e palloni meteorologici, elicotteri o qualsiasi nave. Non ha ottenuto alcun tipo di prova sull’origine dello strano oggetto. In effetti, ha commentato in un recente articolo che “l’apparizione di un UFO in bilico sulle acque vicino a Gosford nel 1994 non è mai stata spiegata”.

Nessuna prova conclusiva dell’UFO

Un’altra cosa che non aiuta le indagini del caso è la mancanza di foto o video. Non ci sono prove tangibili poiché, all’epoca, non c’erano telecamere di sorveglianza vicino al lago, né c’era la struttura per scattare fotografie, a differenza di oggi. L’unica prova che esiste sono i numerosi resoconti di testimoni oculari.

Tuttavia, è stato trovato un filmato, da una fonte sconosciuta, che offre interviste con molti resoconti di testimoni oculari dell’UFO che risucchia acqua. Va notato che questa città è già piuttosto controversa a causa di una serie di glifi situati in alcune grotte. Questi simboli sono identici ai geroglifici egizi.

Finora, il caso dell’UFO che assorbe acqua da un lago in Australia è uno dei casi più controversi. È impossibile prenderla come una bufala a causa del numero di storie e denunce fatte. Tuttavia, non ci sono prove concrete a riguardo…