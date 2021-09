Ultime Notizie » Alieni » FOTO Hessdalen: Alta attività UFO e possibile Base Aliena in Norvegia

MISTERI UFO – Hessdalen è una piccola valle che attualmente conta una popolazione di circa 120 abitanti. Questa comunità è stata molto controversa tra ricercatori e teorici a causa dei molteplici avvistamenti di UFO. La sua ripercussione è tale che alcuni esperti assicurano che esiste un portale alieno.

Luci misteriose di Hessdalen

Le misteriose luci viste nella valle lunga 10 chilometri nella Norvegia centrale sembrano non avere un’origine o una spiegazione apparente. Questi sono solitamente di colore bianco brillante, giallo o rosso e sono stati catturati sia sopra che sotto la linea dell’orizzonte. In alcune occasioni le luci tendono a raggiungere velocità del tutto incomprensibili. Alcuni sono stati catturati mentre si muovevano fino a 30.000 chilometri all’ora. Tuttavia, altre volte oscillano lentamente da un lato all’altro o rimangono sospesi, fluttuando nell’aria.

Gli UFO di Hessdalen sono stati segnalati dagli anni ’30, con un’attività particolarmente elevata durante gli anni ’80. Fu in quell’anno che divennero noti in tutto il pianeta. Quando gli abitanti della piccola valle iniziarono a notare la presenza delle strane luci, le loro notti furono trasformate in un calvario dalla grande attività UFO.

Come previsto, questo evento ha iniziato ad attirare un gran numero di turisti e ricercatori da tutto il mondo, che hanno cercato di essere testimoni oculari di tali eventi.

Possibile portale alieno?

Oggi, gli UFO di Hessdalen sono diventati una delle indagini più lunghe della storia, oltre ad essere una delle più complicate.

L’indagine scientifica del sito suggerisce che l’attività continua è iniziata nel 1983. Erling Strand, ricercatore e ufologo, è colui che ha trascorso più tempo a studiare il sito, creando il ““.

Nel 1998 è stata costruita una stazione di misurazione automatizzata all’avanguardia, che è stata aggiornata nel corso degli anni.

Attualmente puoi trovare tutte le informazioni sul progetto sul suo sito web: Project Hessdalen. Lì puoi trovare documenti, foto, persino collegamenti a telecamere in diretta streaming del luogo.

Le indagini nella valle continuano, anche se sembra che le risposte non arriveranno a breve. Secondo Strand, è molto probabile che ci sia una base aliena a Hessdalen, altrimenti non si spiega l’elevata attività UFO nell’area.

Potrebbe essere un caso o esiste davvero una base aliena a Hessdalen? La quantità di anni di ricerca non è stata in grado di chiarire questa domanda. L’unica certezza è che la valle continua ad essere una delle aree del pianeta con la più alta attività ufologica.

Vieni a commentare quest’articolo nella nostra pagina Facebook SPAZIO UFO.