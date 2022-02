Ultime Notizie » Arnold Schwarzenegger » Arnold Schwarzenegger e la Dieta Vegana all’80%

Arnold Schwarzenegger assicura che la dieta vegana all’80% che segue è stata essenziale per mantenersi in forma a 74 anni di età. Tuttavia, ha ammesso di mangiare carne occasionalmente, poiché non può resistere alla tentazione di concedersi “una succosa bistecca” quando riceve visite di amici.

Arnold Schwarzenegger è riuscito ad abbassare i livelli di lipoproteine ​​a bassa densità, popolarmente conosciute come “colesterolo cattivo“, e a rimanere in buone condizioni fisiche, grazie alla dieta vegana all’80% che ha seguito negli ultimi 5 anni.

Secondo l’attore 74enne nella sua ultima newsletter, seguire una dieta a base di verdure, oltre a giovare all’ambiente, è stato essenziale per mantenersi in forma e ridurre al minimo le possibilità di soffrire di qualche tipo di problema cardiaco.

“Negli ultimi 5 anni, ho basato [la mia dieta] sull’80% di prodotti vegetali. Anche se a volte mangio ancora carne, perché non riesco a resistere a una bistecca succosa quando ho amici o a una Wiener Schnitzel croccante [cotoletta viennese ] in Austria”, ha affermato il sette volte vincitore del concorso Mr Olympia.

Secondo l’ex governatore della California, l’equilibrio tra consumo di carne e prodotti vegani lo ha fatto sentire “più sano e più giovane in generale”. Ha anche commentato che i suoi livelli di colesterolo nel sangue sono così bassi che persino il suo medico è rimasto sorpreso.