Atalanta Brescia Streaming Gratis e Diretta TV – Si apre con il derby lombardo Atalanta Brescia la 33a giornata di Serie A. A Bergamo si gioca, alle 21:45 di oggi 14 luglio, il testacoda con i bergamaschi per ora terzi in classifica a un punto da Inter e Lazio, e le rondinelle penultime con 21 punti a otto punti dal Lecce terzultimo e che rappresenza l’obbiettivo salvezza. La sfida d’andata fu senza storia con un risultato di 0-3 in favore dell’Atalanta e che esultò grazie alla doppietta di Pasalic e al sigillo di Ilicic. Andiamo a scoprire dove vedere Atalanta Brescia streaming e diretta tv.

Dove vedere Atalanta Brescia Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta

Atalanta Brescia ⚽ in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta Brescia in diretta streaming su Sky Go, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Atalanta Brescia formazioni



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskiy, Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gasperini.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A Donnarumma. Allenatore Diego Luis López.