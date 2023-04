Dove vedere Atalanta-Roma Streaming Gratis. Posticipo che chiude la 31a giornata di Serie A. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 24 aprile 2023. La squadra di Gasperini non riesce a vincere in campionato, con il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta in trasferta contro il Cremona. La Dea si trova in settima posizione a -5 punti dall’Inter. La Roma, invece, ha ottenuto tre vittorie consecutive senza subire gol e si trova al quarto posto in classifica, pari merito con il Milan. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Mourinho di agganciare la Juve, sconfitta ieri sera dal Napoli, al terzo posto. Di seguito le informazioni per vedere la partita Atalanta-Roma streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol da fuori area (otto ciascuna) in questa Serie A e tra le due squadre che hanno ricevuto più rigori a favore in questo campionato (nove la Roma e otto l’Atalanta).

Atalanta-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Atalanta Lookman, alle prese con un problema muscolare, non è convocato. In attacco Gasperini dovrebbe affidarsi a Zapata e Hojlund con Ederson sulla trequarti e Koopmeiners in mediana. In casa Roma, per Wijnaldum e Smalling lesione muscolare al flessore della coscia sinistra, sono quindi indisponibili. Spinazzola, Dybala ed El Shaarawy possono rifiatare, dal 1′ Solbakken alle spalle di Abraham.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Palomino, Bernasconi, Soppy, Muhameti, Pasalic, Boga, Muriel. Indisponibili: Lookman, Hateboer, Vorlicky, Ruggeri. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Volpato, Belotti. Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Wijnaldum. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati della sezione di Pistoia. Assistenti: Bindoni-Galetto. IV uomo: Volpi. VAR: Abisso. Assistente VAR: Aureliano.

Tammy Abraham della Roma ha la migliore media gol in Serie A contro l’Atalanta con una rete ogni 84 minuti di gioco in media. Ha segnato tre gol in tre partite contro i bergamaschi, di cui due a Bergamo nel dicembre 2021.

Atalanta-Roma in TV, che canale?



Atalanta-Roma diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Leonardo Spinazzola della Roma ha fornito tre assist vincenti, il secondo miglior risultato tra i difensori in Serie A nel 2023. Joakim Maehle dell’Atalanta ha segnato tre gol, il terzo miglior risultato tra i difensori nel massimo campionato da inizio anno. Solo Carlos Augusto e Stefan Posch hanno ottenuto risultati migliori rispettivamente in assist e gol tra i difensori della Serie A.

Atalanta-Roma Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Atalanta-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Roma è l’unica squadra tra le cinque principali leghe europee che nel 2022/23 ha subito più tiri da fuori area che da dentro l’area di rigore. Solo il Manchester City ha subito meno tiri da dentro l’area rispetto alla squadra giallorossa. In totale, la Roma ha subito 166 tiri da fuori area e 152 da dentro l’area. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Atalanta-Roma Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Atalanta-Roma. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. la Roma ha avuto nove partite senza subire gol durante la Serie A del 2023, che la posiziona al secondo posto in Europa dopo il Barcellona. Napoli, Lazio e Reims hanno ottenuto la stessa performance della Roma. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web del Corriere dello Sport.