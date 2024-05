Ultime Notizie » atalanta » Dove vedere Atalanta-Roma Streaming e Live TV questa sera alle 20:45

CALCIO STREAMING: L’importante sfida tra Atalanta e Roma nel 36° turno di Serie A

L’Atalanta si prepara ad ospitare la Roma in una partita fondamentale per la lotta alla qualificazione in Champions League. Entrambe le squadre si trovano attualmente al quinto posto in classifica, con 60 punti accumulati, ma i nerazzurri hanno disputato una partita in meno rispetto ai giallorossi. La formazione guidata da Gasperini sta attraversando un ottimo momento di forma, con tre vittorie consecutive in campionato e la recente qualificazione in finale di Europa League. D’altro canto, la Roma ha ottenuto solo due pareggi nelle ultime due partite di Serie A ed è reduce dall’eliminazione contro il Bayer Leverkusen in Europa League.

La forma dell’Atalanta: tre vittorie consecutive e il sogno della Champions League

L’Atalanta sta vivendo un periodo di grande successo, con tre vittorie consecutive in Serie A che l’hanno portata a condividere il quinto posto in classifica con la Roma. La squadra di Gasperini ha dimostrato di essere in grado di competere ad alti livelli sia a livello nazionale che internazionale, ottenendo risultati importanti sia in campionato che in Europa League. L’obiettivo primario dell’Atalanta è ora quello di garantirsi un posto nella prossima Champions League, e una vittoria contro la Roma sarebbe un passo fondamentale verso questo obiettivo.

La situazione della Roma: due pareggi consecutivi e la delusione europea

Dall’altra parte, la Roma si trova in una fase più altalenante, con due pareggi consecutivi in Serie A e l’eliminazione dalla Europa League contro il Bayer Leverkusen. Questi risultati hanno portato ad un calo di morale all’interno della squadra, che ora deve fare il possibile per invertire la tendenza e mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita contro l’Atalanta sarà un banco di prova importante per la Roma, che dovrà dimostrare la propria forza mentale e la capacità di reagire alle avversità.

La Roma è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A, con un totale di 20 reti. Questo la colloca tra i migliori club europei della stagione 2023/24. Liverpool e Barcellona sono le uniche squadre che hanno segnato più gol della Roma nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Le chiavi della partita: lotta per la qualificazione in Champions League

La sfida tra Atalanta e Roma sarà determinante nella corsa alla qualificazione in Champions League. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere i tre punti per avvicinarsi al proprio obiettivo stagionale, ma solo una potrà uscire vittoriosa dallo stadio. La partita sarà caratterizzata da un’intensa battaglia sul campo, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria. Sarà fondamentale per l’Atalanta sfruttare il proprio momento di forma e l’entusiasmo generato dalla recente qualificazione in Europa League, mentre la Roma dovrà dimostrare carattere e determinazione per invertire il proprio trend negativo e tornare alla vittoria.

Dove vedere Atalanta-Roma Streaming e TV Online

Atalanta-Roma, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo oggi domenica 12 maggio 2024, alle ore 20:45 italiane, dopo Juventus-Salernitana.

Come guardare la partita Atalanta-Roma in televisione

Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli spettatori possono guardare la partita scaricando l’applicazione su vari dispositivi.

Dove mostrano Atalanta-Roma Streaming Online

Gli abbonati Sky possono seguire l’incontro su ZONA DAZN. I telecronisti per la partita su DAZN saranno Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

La partita Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Per vederla, sarà necessario scaricare l’applicazione su smartphone o tablet, oppure accedere al sito ufficiale tramite PC o notebook.

Atalanta-Roma: le probabili formazioni

Gianluca Scamacca, con 10 gol nel campionato in corso, ha segnato in quattro partite consecutive per la prima volta in Serie A. Simone Tiribocchi è stato l’ultimo italiano dell’Atalanta a segnare più di dieci gol in una stagione di Serie A, nel 2009/10.

Dopo il successo in Europa League, Gasperini prepara alcune modifiche alla formazione dell’Atalanta. Scalvini potrebbe entrare in difesa, Pasalic prenderà il posto di De Roon a centrocampo. In attacco, Miranchuk, Scamacca e De Ketelaere formeranno il tridente. Dybala, per problemi muscolari, sarà sostituito da Baldanzi, affiancato da Lukaku ed El Shaarawy. Spinazzola infortunato, Celik lo sostituirà a destra, mentre Angelino prenderà il suo posto a sinistra.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Comi, Bonfanti, Zappacosta, Palestra, Bakker, Ederson, Adopo, Koopmeiners, Touré, De Ketelaere.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Smalling; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Azmoun, Lukaku. Allenatore: De Rossi. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Celik, Huijsen, Bove, Llorente, Zalewski, Aouar, Sanches, El Shaarawy, Baldanzi, Abraham.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Berti. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Abisso. Assistente Sala VAR: Di Paolo.