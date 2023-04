Ultime Notizie » Elon Musk » Le immagini dei danni provocati dal Lancio Spaziale del razzo Starship di SpaceX

La forza del primo decollo del razzo più grande e potente di SpaceX, la Starship, ha danneggiato gravemente la sua piattaforma di lancio in Texas (USA). Dopo il suo lancio giovedì dal centro di test Boca Chica di SpaceX, il razzo alto 120 metri è decollato con successo, salendo per quattro minuti, ma ha subito un rapido smontaggio non programmato prima della separazione del primo stadio ed è esploso. Poco dopo, le immagini dell’enorme cratere che si è formato nel sito di lancio del razzo hanno cominciato ad apparire su Internet. Da parte sua, il direttore esecutivo dell’azienda, Elon Musk, ha riconosciuto sabato su Twitter che “la forza dei motori durante l’accelerazione potrebbe aver distrutto il cemento, piuttosto che semplicemente eroderlo”.

Olivier de Weck, professore di astronautica e ingegneria presso il Massachusetts Institute of Technology, ha dichiarato allo sbocco che “il raggio di detriti e disturbo era probabilmente più grande di quanto chiunque avesse previsto”, aggiungendo che la riparazione del cratere “richiederà diversi mesi”. L’esperto ha aggiunto che il sito di lancio di Starship, a differenza di altri utilizzati per razzi così grandi, mancava di un “sistema di diluvio d’acqua”, che viene utilizzato per raffreddare il pad e assorbire le onde d’urto e sonore, e di quella che è nota come “fossa di fuoco”: tunnel che convogliano i gas di scarico caldi lontano

dalla piattaforma.

Elon Musk ha notato che SpaceX aveva iniziato a costruire “un’enorme piastra d’acciaio raffreddata ad acqua” ma “non era pronta in tempo” e che gli ingegneri hanno calcolato “erroneamente” che la piattaforma poteva ancora resistere al test. Il magnate stima che un prossimo tentativo di lancio potrebbe avvenire tra “uno o due mesi”. De Weck è stato positivo riguardo alle intenzioni di Musk, definendo il test “più un successo che un fallimento”. “Il motivo per cui ottengono queste incredibili capacità è perché sono disposti a correre rischi e rompere le cose”, ha detto il professore. “Ma imparano da esso e migliorano molto, molto rapidamente”, ha aggiunto.