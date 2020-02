Atalanta Roma Live Streaming Gratis Link – Alle ore 20:45 di oggi sabato 15 febbraio 2020 scenderanno in campo Atalanta Roma con diretta streaming sui canali digitali. Partita di calcio valida come anticipo della 24a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro Orsato.

Atalanta Roma Streaming, classifica e ultimi risultati.

Atalanta Roma scendono in campo nel match del sabato sera alle ore 20:45, in un match fondamentale per la corsa al quarto posto finale. I bergamaschi vengono dalla bella vittoria di Firenze conquistata in rimonta, grazie alla quale hanno potuto staccare in classifica di 3 punti proprio gli avversari di oggi, i quali stanno attraversando un difficile momento di forma culminato nella sconfitta dell’Olimpico dello scorso turno di campionato per mano di un brillante e sorprendente Bologna.

L’Atalanta ha perso solamente una delle ultime 10 partite di campionato contro la Roma (4V, 5N), dopo aver perso sette delle nove precedenti (1V, 1N). Solo una vittoria per l’Atalanta nelle ultime sette sfide interne con la Roma in Serie A (3N, 3P). Dalla stagione 2012/13 a oggi ha fatto peggio solo contro la Juventus (nessun successo casalingo).

Dove vedere Atalanta Roma Streaming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

42 punti in 23 partite di campionato per l’Atalanta, che non ha mai fatto meglio nella sua storia in Serie A: eguagliato il record del 2016/17, quando vinse anche la 24ª giornata.

Probabili formazioni Atalanta Roma.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini. Indisponibili: Sutalo. Squalificati: nessuno.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca. Indisponibili: Pastore, Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mirante. Squalificati: Cristante.