Brad Pitt dopo l'Oscar va in Vacanza (prima del nuovo film).

Domenica scorsa (9 febbraio) si è svolta la cerimonia degli Oscar 2020 e uno dei vincitori è stato Brad Pitt, nella categoria miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film di Quentin Tarantino, “C’era una volta a Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood).

L’attore ha anche vinto altri importanti riconoscimenti cinematografici per questo ruolo, come il Golden Globe e Bafta.

“Questa è una comunità che amo, con amici che ho fatto più di 30 anni fa. Vincere significa molto, ma è giunto il momento di scomparire per un po’“.

Anche se pensa di avere ancora molto da offrire come attore, Brad afferma che dopo aver vinto l’Oscar, intende riposare un po’. In un’intervista con la rivista Vanity Fair, l’attore ha parlato della sua intenzione di ritirarsi temporaneamente dai progetti:

Non è noto per quanto tempo Pitt ha intenzione di riposare dal grande schermo, poiché si prevede che reciterà nel nuovo dramma del regista Damien Chazelle, Babylon, insieme a Emma Stone, un film in programma per il 2021.